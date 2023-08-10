***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.08.2023 18:13
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.08.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile
Halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin Borsa İstanbul Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda satışa sunulmak üzere, toplam nominal 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, her bir adedi 0,01 TL nominal değerli yatırım kuruluşu varantı/sertifikası ihraç edilmesine ve gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183944
BIST
'
18:057.442
En Düşük
|Değişim
|: -2,09%
|| -159,15
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.398
En Yüksek
7.766
18:0527,0465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0564
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0648
En Düşük
26,4619
18:0529,8077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1757
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
18:051.669,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,70
|Açılış
|: 1.669,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|248,70
|8.485.147
|% 10,00
|
|TRCAS
|18,70
|360.868.690
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|51.710.816
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|16.016.554
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|213.628.673
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|14.149.836
|% -10,00
|
|ZEDUR
|81,45
|160.591.430
|% -10,00
|
|VKFYO
|33,48
|94.688.154
|% -10,00
|
|YKSLN
|11,34
|76.755.107
|% -10,00
|
|DGGYO
|35,10
|73.294.480
|% -10,00
|
|THYAO
|258,50
|15.098.529.954
|% -0,58
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% -2,00
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% -2,04
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% -0,97
|
|ASTOR
|120,60
|8.076.056.230
|% 2,99
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% -2,00
|
|SKBNK
|3,75
|2.713.729.722
|% 9,65
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% -2,04
|
|EKGYO
|8,50
|3.323.172.753
|% -6,18
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% -0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0105
|27,0504
|% 0,22
|
|Euro
|29,7687
|29,8272
|% 0,66
|
|Sterlin
|34,2787
|34,4506
|% 0,11
|
|Frank
|30,8225
|31,0082
|% 0,52
|
|Riyal
|7,1854
|7,2214
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|5,96
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|6,84
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.122
|11.230
|15,00
|
|Yarım
|5.569
|5.641
|8,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.820
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,85
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,88
|19,91
|0,22
|
|B. Petrol
|87,00
|87,00
|-0,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59POLTK
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 5, 280.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 327 adet işlem
-
17:58BNTAS
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 845, 180 adet işlem
-
17:57KLGYO
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 916, 342 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 95 kaybederek (% -1.54 ) 8, 133
-
17:56
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, YKSLN, DGGYO