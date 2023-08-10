***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.08.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ileHalka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin Borsa İstanbul Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda satışa sunulmak üzere, toplam nominal 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, her bir adedi 0,01 TL nominal değerli yatırım kuruluşu varantı/sertifikası ihraç edilmesine ve gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183944BIST