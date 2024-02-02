***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2023, 30.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 05.01.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda satışa sunulmak üzere, toplam nominal 200.000.000 TL (İki yüz milyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, her bir adedi 0,01 TL nominal değerli yatırım kuruluşu varantı/sertifikası ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 31.01.2024 tarihinde onaylanmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246433BIST