***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 13/02/2024 tarihinde ihraç edilmiş 2 adet yatırım kuruluşu varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 14/02/2024 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar ekteki tabloda bildirilmiştir. Varant satış fiyatları Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren değişiklik gösterebilecektir. Varantların işlem saatleri boyunca aşağıda belirtilen fiyatlardan satışa sunulacağı kanısına varılmaması gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249216BIST