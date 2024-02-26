***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.02.2024 12:28
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti gerçekleştirilen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin (VII -128.3) 25.Maddesi uyarınca 19.02.2024 – 26.02.2024 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251854
BIST
'
14:399.370
En Düşük
|Değişim
|: -0,04%
|| -3,92
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.319
En Yüksek
9.450
14:3931,1257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0866
|Açılış
|: 31,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0180
14:3933,8413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,2187
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
14:392.033,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,06
|Açılış
|: 2.033,63
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler14:37
|KLSER
|82,50
|605.290.561
|% 10,00
|
|LMKDC
|21,56
|8.786.562
|% 10,00
|
|ALCTL
|149,60
|221.758.717
|% 10,00
|
|KTLEV
|119,90
|366.447.192
|% 10,00
|
|NETAS
|86,35
|155.836.852
|% 10,00
|
|BRMEN
|5,02
|1.167.651
|% -7,04
|
|ARASE
|71,65
|587.618.946
|% -6,46
|
|UZERB
|233,50
|3.244.825
|% -6,19
|
|ISBTR
|535.010,00
|1.605.025
|% -6,14
|
|GEDZA
|31,52
|136.796.818
|% -5,23
|
|THYAO
|286,00
|7.750.225.642
|% -0,17
|
|BORSK
|54,85
|4.520.072.936
|% 6,30
|
|MIATK
|77,10
|4.166.595.700
|% 9,99
|
|ASTOR
|132,90
|4.032.274.472
|% 6,32
|
|ISCTR
|28,40
|4.030.283.283
|% -1,18
|
|ZOREN
|5,79
|877.670.210
|% -2,20
|
|ISCTR
|28,40
|4.030.283.283
|% -1,18
|
|EKGYO
|11,39
|1.510.124.236
|% -2,06
|
|AKFGY
|2,44
|246.981.606
|% -2,40
|
|TSPOR
|1,84
|170.919.376
|% 2,22
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1173
|31,1222
|% 0,27
|
|Euro
|33,7975
|33,8220
|% 0,59
|
|Sterlin
|39,3831
|39,5806
|% 0,45
|
|Frank
|35,2577
|35,4701
|% 0,49
|
|Riyal
|8,2735
|8,3150
|% 0,27
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,50
|22,52
|% 0,66
|
|Platin
|887,59
|890,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|963,23
|966,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,54
|80,54
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,22
|2.031,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:37
daha fazla
-
14:53ISGYO
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 823, 904 adet işlem
-
14:52MEPET
Yüzde 7.68 oranında artışla 14.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 251, 543 adet işlem
-
14:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -46, 19 kaybederek (% -0.46 ) 9, 914
-
14:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, TRKCM, ISCTR
-
14:51XU100
Endeks 9, 366 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 85, 768.00 milyon TL de