***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.03.2024 15:49
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti gerçekleştirilen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin (VII -128.3) 25.Maddesi uyarınca 11.03.2024 – 18.03.2024 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259757
BIST
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16:538.766
En Düşük
|Değişim
|: -0,72%
|| -63,14
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.746
En Yüksek
8.863
16:5332,3036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1765
|Açılış
|: 33,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
16:5335,2273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1093
|Açılış
|: 36,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
16:532.241,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 13,93
|Açılış
|: 2.241,02
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler16:51
|MEPET
|13,31
|16.101.143
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|32.291.487
|% 9,99
|
|BRKVY
|199,80
|38.003.042
|% 9,96
|
|PSDTC
|101,10
|17.813.375
|% 9,95
|
|PSDTC
|101,10
|17.813.375
|% 9,95
|
|FONET
|28,08
|54.275.972
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.021.854.528
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|246.139.150
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|338.401.936
|% -9,94
|
|VRGYO
|51,25
|408.428.304
|% -9,93
|
|DOAS
|315,50
|3.980.870.402
|% 5,34
|
|TUPRS
|166,90
|3.934.175.235
|% 2,39
|
|THYAO
|270,00
|3.790.562.964
|% -0,09
|
|ALVES
|56,55
|2.893.643.095
|% -6,91
|
|PATEK
|157,30
|2.415.910.506
|% -3,62
|
|ZOREN
|5,26
|1.242.542.206
|% 2,53
|
|EKGYO
|10,65
|1.058.697.504
|% -1,21
|
|AKFGY
|2,51
|205.202.519
|% -4,92
|
|YKBNK
|22,22
|1.738.822.675
|% 0,82
|
|TSPOR
|1,52
|106.944.297
|% -5,59
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2931
|32,2998
|% 0,54
|
|Euro
|35,1957
|35,2093
|% 0,26
|
|Sterlin
|42,2551
|42,4669
|% 1,61
|
|Frank
|37,5183
|37,7064
|% 1,52
|
|Riyal
|8,8490
|8,8933
|% 1,58
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,15
|25,18
|% 0,66
|
|Platin
|918,69
|920,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,93
|1.040,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,56
|85,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,51
|2.158,86
|% 0,66
|