***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.03.2024 10:37
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti gerçekleştirilen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin (VII -128.3) 25.Maddesi uyarınca 18.03.2024 – 25.03.2024 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261789
BIST
'
11:559.230
En Düşük
|Değişim
|: 1,30%
|| 118,36
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.234
11:5532,1513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1834
|Açılış
|: 32,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
11:5534,8075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,2050
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8810
En Düşük
34,5419
11:552.237,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 11,65
|Açılış
|: 2.237,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.250,28
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler11:55
|OYAYO
|40,48
|10.080.470
|% 10,00
|
|ASUZU
|85,85
|282.585.141
|% 9,99
|
|CANTE
|18,49
|280.078.367
|% 9,99
|
|VRGYO
|56,15
|59.467.567
|% 9,99
|
|CMBTN
|4.630,00
|373.375.863
|% 9,98
|
|METUR
|9,15
|59.715.697
|% -7,48
|
|KLNMA
|17,00
|1.010.769
|% -6,59
|
|INFO
|11,85
|41.393.860
|% -5,65
|
|EKIZ
|71,00
|437.431
|% -4,70
|
|MARBL
|18,10
|91.411.357
|% -4,59
|
|THYAO
|294,50
|4.154.365.157
|% 1,12
|
|ISCTR
|11,31
|2.032.983.972
|% 2,63
|
|YKBNK
|27,46
|1.808.543.489
|% 3,08
|
|AKBNK
|46,56
|1.360.214.491
|% 1,62
|
|ASELS
|57,50
|1.340.854.949
|% 2,04
|
|ISCTR
|11,31
|2.032.983.972
|% 2,63
|
|ODAS
|9,52
|1.091.261.964
|% 7,33
|
|ZOREN
|5,79
|562.763.588
|% 9,87
|
|YKBNK
|27,46
|1.808.543.489
|% 3,08
|
|MOGAN
|20,60
|1.138.610.113
|% -3,01
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1481
|32,1513
|% 0,57
|
|Euro
|34,7901
|34,8075
|% 0,59
|
|Sterlin
|41,0787
|41,2847
|% -0,42
|
|Frank
|36,2869
|36,4687
|% -0,53
|
|Riyal
|8,6962
|8,7398
|% -0,42
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,67
|24,70
|% 0,66
|
|Platin
|903,04
|904,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,74
|1.006,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,12
|85,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,52
|2.165,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:55
daha fazla
-
12:10ODAS
Yüzde 7.44 oranında artışla 9.53 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 886, 970 adet işlem
-
12:09VKFYO
Yüzde 8.94 oranında artışla 24.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 173, 624 adet işlem
-
12:08PENTA
Yüzde 5.93 oranında artışla 19.46 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 673, 753 adet işlem
-
12:07KAPLM
Yüzde 4.67 oranında artışla 177.00 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 785 adet işlem
-
12:06XU100
Endeks 9, 223 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 35, 459.00 milyon TL de