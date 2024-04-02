***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.04.2024 17:10
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 02/04/2024 tarihinde ihraç edilmiş 240 adet yatırım kuruluşu varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 03/04/2024 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar ekteki tabloda bildirilmiştir. Varant satış fiyatları Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren değişiklik gösterebilecektir. Varantların işlem saatleri boyunca aşağıda belirtilen fiyatlardan satışa sunulacağı kanısına varılmaması gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265796
BIST
'
17:599.041
En Düşük
|Değişim
|: -1,27%
|| -116,67
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
8.993
En Yüksek
9.266
17:5932,0470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,1315
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
17:5934,5509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,1249
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
17:592.327,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,15
|Açılış
|: 2.327,90
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.349,54
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YAYLA
|20,02
|19.742.912
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|109.254.341
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|46.268.092
|% 10,00
|
|TDGYO
|12,10
|68.622.827
|% 10,00
|
|ISATR
|2.086.585,00
|2.086.585
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|126.561.151
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|371.455.725
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|407.296.225
|% -9,97
|
|VRGYO
|36,52
|217.942.541
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|658.146.328
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|11.057.549.360
|% -2,22
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|AKBNK
|49,30
|5.655.136.479
|% 3,14
|
|SAHOL
|85,40
|4.656.560.322
|% 1,07
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|ZOREN
|5,99
|2.344.211.040
|% -2,28
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|EKGYO
|8,95
|1.528.251.622
|% -3,24
|
|SKBNK
|4,37
|567.845.877
|% 6,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0271
|32,0470
|% -0,41
|
|Euro
|34,5018
|34,5509
|% -0,36
|
|Sterlin
|40,5374
|40,7406
|% 0,40
|
|Frank
|35,5406
|35,7187
|% -0,09
|
|Riyal
|8,5966
|8,6397
|% 0,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,79
|25,82
|% 0,66
|
|Platin
|921,50
|923,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,01
|999,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,32
|88,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.261,21
|2.261,55
|% 0,66
|