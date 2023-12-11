***IYF* *INFO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.12.2023 09:59
***IYF******INFO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INFO, IYF
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Namık Kemal Gökalp tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224270
BIST
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10:157.883
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -30,99
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
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7.875
En Yüksek
7.925
10:1528,9939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0093
|Açılış
|: 29,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9700
|
29,0157
En Düşük
28,8493
10:1531,2220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0078
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1500
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31,3600
En Düşük
31,0975
10:151.863,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,14
|Açılış
|: 1.863,47
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|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
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1.872,34
En Düşük
1.857,75
BIST En Aktif Hisseler10:15
|CATES
|76,00
|1.457.072
|% 9,99
|
|SKYMD
|10,24
|467.180
|% 9,99
|
|OTTO
|355,25
|364.131
|% 9,98
|
|SAMAT
|61,85
|49.292.518
|% 9,96
|
|UMPAS
|9,88
|5.965.939
|% 9,78
|
|KTLEV
|51,30
|18.560.993
|% -6,98
|
|KRGYO
|47,18
|23.145.810
|% -6,39
|
|ONCSM
|135,90
|1.060.625
|% -4,97
|
|YAYLA
|6,80
|1.904.864
|% -4,76
|
|MARKA
|34,78
|9.286.868
|% -4,71
|
|THYAO
|252,75
|437.546.554
|% -0,49
|
|AKBNK
|35,18
|250.028.926
|% 0,63
|
|YKBNK
|19,84
|228.074.551
|% 0,86
|
|ZPLIB
|94,96
|211.363.407
|% 0,02
|
|ISCTR
|22,32
|196.293.590
|% 0,27
|
|EKGYO
|7,83
|173.006.837
|% -0,89
|
|YKBNK
|19,84
|228.074.551
|% 0,86
|
|AGROT
|14,20
|150.298.668
|% 2,23
|
|ISCTR
|22,32
|196.293.590
|% 0,27
|
|AKBNK
|35,18
|250.028.926
|% 0,63
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9875
|28,9939
|% 0,03
|
|Euro
|31,2135
|31,2220
|% 0,02
|
|Sterlin
|36,2329
|36,4146
|% -0,08
|
|Frank
|32,8318
|33,0296
|% 0,05
|
|Riyal
|7,7051
|7,7438
|% 0,01
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,03
|23,08
|% 0,66
|
|Platin
|920,64
|922,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|942,82
|950,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,48
|76,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.999,07
|1.999,42
|% 0,66
|