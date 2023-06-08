***IYF* *KTLEV* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
08.06.2023 12:25
***IYF******KTLEV******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
KTLEV paylarının halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcılar aşağıdaki tabloda listelenmektedir.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 11.499.785 % 19,2 Fon Yönetimi Türkiye Kendi Nam/Hesabına
Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 4.000.000 % 6,7 Fon Yönetimi Türkiye Kendi Nam/Hesabına
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 3.000.000 % 5 Fon Yönetimi Türkiye Kendi Nam/Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157127
BIST
12:385.585
En Düşük
|Değişim
|: 0,42%
|| 23,48
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.525
En Yüksek
5.586
12:3823,3828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1275
|Açılış
|: 23,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
12:3825,3191
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,3745
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
12:381.464,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,11
|Açılış
|: 1.463,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.465,70
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler12:36
|SODSN
|31,90
|1.430.045
|% 10,00
|
|BURVA
|53,80
|59.625.864
|% 9,98
|
|EGPRO
|91,50
|69.328.644
|% 9,98
|
|VKFYO
|13,07
|5.181.641
|% 9,92
|
|PENTA
|23,06
|238.047.576
|% 9,91
|
|DOGUB
|15,12
|94.649.553
|% -9,95
|
|IHEVA
|1,74
|60.384.696
|% -7,45
|
|EKIZ
|15,90
|48.956
|% -6,25
|
|EUKYO
|5,48
|8.946.834
|% -5,03
|
|IMASM
|18,72
|211.034.764
|% -4,59
|
|THYAO
|172,00
|2.929.395.376
|% -0,29
|
|YKBNK
|12,45
|2.233.201.204
|% 2,81
|
|SASA
|65,65
|2.038.652.570
|% -0,98
|
|AKBNK
|18,79
|1.960.950.365
|% 2,18
|
|ISCTR
|13,81
|1.770.953.603
|% 3,99
|
|EKGYO
|8,05
|1.574.040.244
|% 1,00
|
|YKBNK
|12,45
|2.233.201.204
|% 2,81
|
|ISCTR
|13,81
|1.770.953.603
|% 3,99
|
|AKBNK
|18,79
|1.960.950.365
|% 2,18
|
|IHLAS
|0,93
|86.276.910
|% 1,09
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3775
|23,3832
|% 0,55
|
|Euro
|25,2309
|25,3216
|% 1,51
|
|Sterlin
|29,0532
|29,1989
|% 0,73
|
|Frank
|25,6044
|25,7586
|% 0,59
|
|Riyal
|6,2166
|6,2478
|% 0,53
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,76
|
|Altın Gr.
|1.465
|1.465
|13,94
|
|Cumhuriyet
|9.809
|9.958
|-27,00
|
|Tam
|9.759
|10.025
|-20,60
|
|Yarım
|4.801
|4.881
|12,00
|
|Çeyrek
|2.393
|2.437
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|17,84
|17,86
|0,31
|
|B. Petrol
|76,60
|76,60
|-0,35
|