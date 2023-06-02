***IYF* *KTLEV* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***IYF******KTLEV******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [KTLEV]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKatılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. halka arzına ilişkin izahnamenin ekinde yer alan Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Raporu, 18 Ay Süreyle Herhangi Bir Bedelli/Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapılmamasına Yönelik Şirket Tarafından Verilen Taahhüt, 5 Yıl Süreyle Dağıtılabilir Dönem Kârının Asgari %40'ının Nakit Kar Payı Şeklinde Dağıtılması Yönünde Oy Kullanacakları Hususuna İlişkin Şirket Ortakları Tarafından Verilen Taahhütnameler, FAVÖK Taahhütleri, Şirket'in 2023 Yılı Nisan Ayı Ürün Tarifesi, Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.katilimevim.com.tr/halka-arz-dokumanlari/ sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155786BIST