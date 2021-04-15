***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.04.2021 11:09
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2021
Tescil Tarihi
14.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
14.04.2021 - 10309
Açıklamalar
Genel Kurul'un 2021 yılına ilişkin bağımsız denetim hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) firmasından alınması kararı 14.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928372
BIST
12:251.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,75
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.407
12:258,0397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0310
|Açılış
|: 8,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0262
12:259,6467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0359
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6320
12:25451,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,62
|Açılış
|: 451,95
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:25
|MTRKS
|59,95
|180.351.062
|% 10,00
|
|QUAGR
|26,48
|10.002.370
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.106.881
|% 9,93
|
|EUKYO
|4,61
|1.603.672
|% 7,46
|
|SRVGY
|102,10
|18.472.394
|% 7,19
|
|TKURU
|298,30
|1.332.208
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|9.778.624
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.299.068
|% -9,94
|
|ANELE
|5,92
|61.337.602
|% -9,89
|
|GARAN
|7,38
|2.437.869.445
|% 5,58
|
|SASA
|47,52
|791.877.975
|% 2,11
|
|EREGL
|18,07
|648.429.945
|% 3,14
|
|KRDMD
|7,64
|529.213.451
|% 3,24
|
|YKBNK
|2,23
|446.016.898
|% 3,72
|
|GARAN
|7,38
|2.437.869.445
|% 5,58
|
|YKBNK
|2,23
|446.016.898
|% 3,72
|
|ODAS
|3,68
|266.323.013
|% 0,82
|
|KRDMD
|7,64
|529.213.451
|% 3,24
|
|TSKB
|1,36
|84.764.446
|% 2,26
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0332
|8,0397
|% -0,38
|
|Euro
|9,6392
|9,6471
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,0599
|11,1154
|% -0,16
|
|Frank
|8,6855
|8,7378
|% -0,21
|
|Riyal
|2,1365
|2,1473
|% -0,35
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|11,29
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,31
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.038
|-4,00
|
|Tam
|2.981
|3.056
|-3,62
|
|Yarım
|1.441
|1.478
|-1,75
|
|Çeyrek
|723
|739
|-0,87
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,04
|
|B. Petrol
|66,37
|66,37
|-0,21
|