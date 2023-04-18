***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.04.2023 16:45
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.03.2023
Tescil Tarihi
18.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.04.2023 / 10814
Açıklamalar
Genel Kurul'un 2023 yılına ilişkin bağımsız denetim hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) firmasından alınması kararı 18.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139742
BIST
18:055.019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -40,65
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.012
18:0519,4050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 20,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
18:0521,3009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1091
|Açılış
|: 21,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
18:051.251,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 9,15
|Açılış
|: 1.251,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|133,10
|295.571.501
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|28.523.674
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|89.341.115
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.846.602
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|36.103.569
|% 9,94
|
|LIDER
|97,20
|68.697.044
|% -10,00
|
|BALAT
|14,99
|2.059.567
|% -9,97
|
|IMASM
|57,15
|46.193.493
|% -9,91
|
|EUYO
|5,13
|2.768.776
|% -8,39
|
|QNBFL
|85,15
|727.554
|% -7,95
|
|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
|
|KOZAA
|46,52
|3.526.876.838
|% -6,10
|
|THYAO
|136,20
|3.520.546.698
|% 0,37
|
|EREGL
|34,70
|1.866.590.577
|% -1,25
|
|ASTOR
|52,65
|1.758.025.724
|% 0,10
|
|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
|
|EKGYO
|6,71
|903.831.991
|% -1,32
|
|ISCTR
|12,01
|1.365.680.308
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,25
|973.453.374
|% 0,99
|
|AKBNK
|17,97
|1.297.866.144
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4000
|19,4050
|% 0,07
|
|Euro
|21,2754
|21,3009
|% 0,51
|
|Sterlin
|24,0310
|24,1516
|% 0,52
|
|Frank
|21,5304
|21,6601
|% 0,27
|
|Riyal
|5,1576
|5,1835
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|11,64
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.252
|9,32
|
|Cumhuriyet
|8.833
|8.966
|79,00
|
|Tam
|8.873
|9.056
|118,00
|
|Yarım
|4.334
|4.433
|64,00
|
|Çeyrek
|2.167
|2.223
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,71
|15,72
|0,11
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,46
|