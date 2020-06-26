***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
26.06.2020 08:49
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Türkçe
Bilgilendirme Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853027
BIST
11:37115.058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 918,72
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.327
En Düşük
114.928
11:376,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8572
En Düşük
6,8444
11:377,7012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7055
En Düşük
7,6816
11:37389,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,35
|Açılış
|: 389,14
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,42
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|78.371.296
|% 9,94
|
|SARKY
|6,90
|20.325.473
|% 9,87
|
|VKFYO
|2,73
|3.325.330
|% 9,64
|
|AYEN
|5,31
|117.344.847
|% 9,48
|
|KSTUR
|58,00
|137.460
|% 7,61
|
|HALKS
|3,75
|24.964
|% -9,86
|
|BASCM
|3,61
|20.137
|% -6,96
|
|GUBRF
|26,62
|84.431.049
|% -4,24
|
|YKGYO
|4,05
|43.559.144
|% -4,03
|
|IHGZT
|4,55
|7.670.957
|% -4,01
|
|ISFIN
|4,19
|577.744.393
|% 3,71
|
|KRDMD
|3,08
|428.117.060
|% 2,33
|
|ODAS
|2,33
|226.611.209
|% 2,19
|
|THYAO
|12,57
|206.232.333
|% 1,21
|
|PETKM
|4,31
|192.467.375
|% 2,13
|
|KRDMD
|3,08
|428.117.060
|% 2,33
|
|ISFIN
|4,19
|577.744.393
|% 3,71
|
|IHLGM
|1,60
|162.001.964
|% -0,62
|
|ODAS
|2,33
|226.611.209
|% 2,19
|
|IHLAS
|0,86
|80.098.718
|% -1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4803
|8,5228
|% -0,08
|
|Frank
|7,2052
|7,2486
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|1,90
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,25
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.541
|1,20
|
|Tam
|2.594
|2.608
|1,20
|
|Yarım
|1.260
|1.276
|0,60
|
|Çeyrek
|630
|639
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|41,52
|41,52
|0,47
|
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