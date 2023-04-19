***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEsas Sözleşmemizin değiştirilen "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesi 18.04.2023/10814 tarih ve sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No3, 6, 8 22/01/2010 28/01/2010 74896 30/06/2010 08/07/2010 76026 30/06/2011 06/07/2011 78521, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 18 11/05/2012 17/05/2012 80703, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 09/05/2013 14/05/2013 83196 05/06/2014 18/06/2014 85936 08/06/2015 12/06/2015 88406 18/04/2023 18/04/2023 10814http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140132BIST