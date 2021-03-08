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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

08.03.2021 17:30



***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/03/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Girişim sermayesi portföy yönetimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
5.000.000.- TL
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
12.03.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
3.000.000.-TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1,00.-TL
Toplam Tutar
3.000.000.-TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
60
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,03
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,003
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bağlı ortaklık halihazırda finansal tablolarımıza konsolide edilmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. unvanlı bağlı ortaklığımızın 5.000.000.- TL olan sermayesinin 8.000.000.-TL'ye çıkarılması amacıyla yapılacak bedelli sermaye artırımının tamamına katılmaya karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916065


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FADE 11,55 73.840.173 % 10,00  
VKFYO 8,91 49.454.616 % 10,00  
ISATR 250.459,00 250.459 % 10,00  
SNKRN 30,80 1.283.559 % 10,00  
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Cumhuriyet 2.774 2.816 35,00  
Tam 2.764 2.834 36,87  
Yarım 1.336 1.371 17,84  
Çeyrek 670 686 8,92  
Gümüş.Ons 25,22 25,26 0,07  
Gümüş Gr. 6,23 6,24 0,14  
B. Petrol 69,04 69,04 -0,32  
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