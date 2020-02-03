***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler355.000.000 1.302.324 -2.898.944 5.005.609 24.701.196 62.346.550 1.753.763 87.738.703 156.975.157 691.924.358 293.238.697 985.163.055Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler20.660.299 7.000.000 129.314.858 -156.975.157 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.915.563 2.831.535 -1.058.271 717.788 221.701.017 222.276.506 8.433.157 230.709.663Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-110.000.000 -110.000.000 -26.431.713 -136.431.713Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması848.314 7.755 19.473 1.084.118 4.567.290 5.651.408Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış21.906 -24.983 211.653 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler355.000.000 1.324.230 -4.814.507 7.812.161 23.854.578 83.855.163 8.761.518 107.790.822 221.701.017 805.284.982 279.807.431 1.085.092.413Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler355.000.000 1.324.230 -4.814.507 7.812.161 23.854.578 83.855.163 8.761.518 107.790.822 221.701.017 805.284.982 279.807.431 1.085.092.413Transferler21.014.634 25.000.000 175.686.383 -221.701.017Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.271.100 -968.506 10.602.046 382.874.162 390.236.602 35.477.481 425.714.083Kar Payları-90.000.000 -90.000.000 -26.136.922 -116.136.922Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-6.781 13.020 1.108.652 -20.534 -2.556 379.568 1.471.369 -3.005.530 -1.534.161Dönem Sonu Bakiyeler355.000.000 1.317.449 -7.085.607 6.856.675 35.565.276 104.849.263 33.758.962 193.856.773 382.874.162 1.106.992.953 286.142.460 1.393.135.413Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI489.998.652 295.030.348Dönem Karı (Zararı)420.975.439 234.285.279Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler114.755.743 66.106.663Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20-21 17.705.862 17.476.256Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.718.387 13.441.713Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15.718.387 13.441.713Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-18.137.203 6.482.631Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7-9 -18.137.203 6.482.631Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler-1.409.327 -2.547.057Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-25.651.157 -18.960.490Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-25.651.157 -18.960.490Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4.869.067 4.697.821İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler17 4.869.067 4.697.821Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 110.422.024 64.171.710Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20-21 -1.076.440 -216.064Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12.314.530 -18.439.857İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler47.947.304 70.710.105Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-28.294.994 -54.622.203Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.456.681.529 817.139.052İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.456.681.529 817.139.052Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler84.334.600 -69.876.803İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)84.334.600 -69.876.803Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-731.498 -3.198.813Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.447.810.129 -623.941.424İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.447.810.129 -623.941.424Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.318.428 5.385.031İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.318.428 5.385.031İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.829.024 -174.735Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7 3.829.024 -174.735Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları583.678.486 371.102.047Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.595.355 -727.743Vergi İadeleri (Ödemeleri)-91.084.479 -75.343.956YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-20.519.898 -5.012.128İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-40.084 40.084Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.519.679 3.462.693Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 3.519.679 3.462.693Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.408.820 -11.061.962Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -13.815.991 -6.922.825Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları21 -11.592.829 -4.139.137Alınan Temettüler31 1.409.327 2.547.057FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.162.957.694 -908.214.072Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16.091.483.183 69.151.398.112Kredilerden Nakit Girişleri16.091.483.183 69.151.398.112Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.462.710.240 -70.040.985.369Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.462.710.240 -70.040.985.369Ödenen Temettüler27 -116.136.922 -136.431.713Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-12.576.935.485 -6.401.488.867Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri11.932.781.068 6.474.893.084Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-31.439.298 44.400.681YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.693.478.940 -618.195.852Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-968.506 2.831.535NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.694.447.446 -615.364.317DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 3.256.367.835 3.871.732.152DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 1.561.920.389 3.256.367.835Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 1.560.252.886 3.260.526.205Finansal Yatırımlar8 1.341.726.478 758.591.597Vadeli Mevduatlar795.447.784 194.234.779Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar533.855.453 564.356.818Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar533.855.453 564.356.818İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar12.423.241Ticari Alacaklar11 3.139.055.148 1.682.373.619İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 18.793.538 7.228.313İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.120.261.610 1.675.145.306Diğer Alacaklar12 105.450.164 172.636.610İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 23.321.183 7.154.663İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar82.128.981 165.481.947Türev Araçlar39 26.629.080 156.278.927Stoklar14 65.629.425 64.897.927Peşin Ödenmiş Giderler5.402.563 8.019.208Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar450.943 62.641.404Diğer Dönen Varlıklar26 13.714.806 16.900.479ARA TOPLAM6.258.311.493 6.182.865.976Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar33 11.320.599 12.042.188TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.269.632.092 6.194.908.164DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 269.158.605 57.207.768Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar53.327.263 40.952.890İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar215.831.342 16.254.878Diğer Alacaklar12 1.094.747 1.083.113İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 150 150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.094.597 1.082.963Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar17 9.768.400 14.637.467Maddi Duran Varlıklar20 36.530.459 35.168.889Tesis, Makine ve Cihazlar4.687.304 3.762.992Taşıtlar1.277.177 577.779Mobilya ve Demirbaşlar15.368.157 15.073.223Özel Maliyetler15.063.578 15.324.311Diğer Maddi Duran Varlıklar134.243 430.584Kullanım Hakkı Varlıkları19 47.940.404Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 58.245.577 55.091.740Şerefiye18 38.593.847 38.593.847Bilgisayar Yazılımları15.627.134 10.262.607Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.024.596 6.235.286Peşin Ödenmiş Giderler1.841.906 249.439Ertelenmiş Vergi Varlığı35 22.893.862 12.336.016TOPLAM DURAN VARLIKLAR447.473.960 175.774.432TOPLAM VARLIKLAR6.717.106.052 6.370.682.596KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 1.964.909.477 3.342.129.139İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 83.085.231 50.211.514Banka Kredileri71.387.194 28.375.092Kiralama İşlemlerinden Borçlar281.399Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar11.416.638 21.836.422İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.881.824.246 3.291.917.625Banka Kredileri248.313.039 129.170.227Kiralama İşlemlerinden Borçlar13.237.540İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları1.619.973.575 1.662.914.987Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar300.092 1.499.832.411Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 24.157.614 23.769.850İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 17.101.185 17.451.725Banka Kredileri16.673.811 16.903.643Kiralama İşlemlerinden Borçlar548.082Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları427.374İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.056.429 6.318.125Banka Kredileri7.056.429 6.266.796Kiralama İşlemlerinden Borçlar51.329Diğer Finansal Yükümlülükler10 14.865.116 1.611.080Ticari Borçlar11 3.034.398.259 1.586.588.130İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 5.465.877 2.082.265İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.028.932.382 1.584.505.865Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.394.307 4.554.545Diğer Borçlar12 22.865.882 18.433.508İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 954.731 2.017.137İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar21.911.151 16.416.371Türev Araçlar39 67.435.311 112.128.647Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 38.760.037 2.275.932Kısa Vadeli Karşılıklar41.300.507 28.018.412Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 29.533.873 24.300.246Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 11.766.634 3.718.166Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 19.164.594 13.133.630ARA TOPLAM5.233.251.104 5.132.642.873TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.233.251.104 5.132.642.873UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 66.629.927 127.869.163İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar39.785.958 64.270.654Banka Kredileri24.551.125 63.554.378Kiralama İşlemlerinden Borçlar14.829.279 716.276Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar405.554İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar26.843.969 63.598.509Banka Kredileri3.271.285 63.598.509Kiralama İşlemlerinden Borçlar23.572.684Diğer Borçlar12 0 590.442İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 361.856İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 228.586Uzun Vadeli Karşılıklar13.949.382 10.856.658Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 13.949.382 10.856.658Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 1.918.063 8.506.777Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 8.222.163 5.124.270TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER90.719.535 152.947.310TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.323.970.639 5.285.590.183ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.106.992.953 805.284.982Ödenmiş Sermaye27 355.000.000 355.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.317.449 1.324.230Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.085.607 -4.814.507Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.085.607 -4.814.507Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -7.085.607 -4.814.507Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 42.421.951 31.666.739Yabancı Para Çevrim Farkları6.856.675 7.812.161Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)35.565.276 23.854.578Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 104.849.263 83.855.163Diğer Yedekler27 33.758.962 8.761.518Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 193.856.773 107.790.822Net Dönem Karı veya Zararı27 382.874.162 221.701.017Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 286.142.460 279.807.431TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.393.135.413 1.085.092.413TOPLAM KAYNAKLAR6.717.106.052 6.370.682.596Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 246.543.051.433 45.139.711.945Satışların Maliyeti28 -245.505.222.484 -44.412.494.178TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.037.828.949 727.217.767BRÜT KAR (ZARAR)1.037.828.949 727.217.767Genel Yönetim Giderleri29 -306.457.035 -262.777.435Pazarlama Giderleri29 -114.052.242 -102.516.097Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 -1.933.425 -7.165.235Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 16.025.007 17.728.293Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -30.894.292 -12.781.255ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)600.516.962 359.706.038Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar17 -4.869.067 -4.697.821FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)595.647.895 355.008.217Finansman Gelirleri31 51.109.552 75.931.540Finansman Giderleri32 -115.359.984 -132.482.768SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)531.397.463 298.456.989Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-110.422.024 -64.171.710Dönem Vergi (Gideri) Geliri-126.937.576 -73.126.219Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16.515.552 8.954.509SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)420.975.439 234.285.279DÖNEM KARI (ZARARI)420.975.439 234.285.279Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar38.101.277 12.584.262Ana Ortaklık Payları382.874.162 221.701.017Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.506.801 -1.580.434Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.133.501 -1.975.542Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler626.700 395.108Dönem Vergi (Gideri) Geliri626.700 395.108Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar7.245.445 -1.995.182Yabancı Para Çevrim Farkları-4.292.119 -706.180Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)12.144.804 -1.356.844Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-607.240 67.842DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.738.644 -3.575.616TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)425.714.083 230.709.663Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar35.477.481 8.433.157Ana Ortaklık Payları390.236.602 222.276.506http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816828BIST