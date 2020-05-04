***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler355.000.000 1.324.230 7.812.161 23.854.578 83.855.163 8.761.518 102.976.315 221.701.017 805.284.982 279.807.431 1.085.092.413Transferler21.014.634 25.000.000 175.686.383 -221.701.017Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)94.045 105.549 268.988 90.353.299 90.821.881 13.382.253 104.204.134Kar Payları-90.000.000 -90.000.000 -26.136.922 -116.136.922Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-6.781 13.020 -20.534 -2.556 2.921.488 2.904.637 -162.059 2.742.578Dönem Sonu Bakiyeler355.000.000 1.317.449 7.919.226 23.960.127 104.849.263 33.758.962 191.853.174 90.353.299 809.011.500 266.890.703 1.075.902.203Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler355.000.000 1.317.449 -7.085.607 6.856.675 35.565.276 104.849.263 33.758.962 193.856.773 382.874.162 1.106.992.953 286.142.460 1.393.135.413Transferler35.024.794 50.000.000 297.857.660 -382.874.162 8.292 8.292Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.084.550 -6.295 -5.889.067 113.154.284 108.343.472 16.035.302 124.378.774Kar Payları-140.000.000 -140.000.000 -43.367.722 -183.367.722Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-313.311 4.140.358 3.827.047 -918.664 2.908.383Dönem Sonu Bakiyeler355.000.000 1.317.449 -6.001.057 6.850.380 29.362.898 139.874.057 83.758.962 355.854.791 113.154.284 1.079.171.764 257.891.376 1.337.063.140Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-494.405.100 302.183.425Dönem Karı (Zararı)131.711.704 104.207.876Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.135.074 201.927.002Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.069.601 4.299.184Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-10.185.845 -6.384.943Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-10.185.845 -6.384.943Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.067.734 54.107.701Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.067.734 54.107.701Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler-1.787 -34.253Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-25.651.157 109.865.014Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-25.651.157 109.865.014Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler1.528.338 2.295.603İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 1.528.338 2.295.603Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38.965.004 29.139.636Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-43.150 -64.280Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-43.150 -64.280Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.613.664 8.703.340İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-607.462.877 59.081.832Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-256.819.089 -206.516.938Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-498.423.373 -648.338.197İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-498.423.373 -648.338.197Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-117.733.188 -202.887.715İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-117.733.188 -202.887.715Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.657.251 -12.920.964Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler262.006.668 1.120.070.286İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)262.006.668 1.120.070.286Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.044.358 9.675.361İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11.044.358 9.675.361İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-881.002 -1Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-881.002 -1Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-462.616.099 365.216.710Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.714.244 152.922Vergi İadeleri (Ödemeleri)-30.074.757 -63.186.207YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI328.925 -2.114.367İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-850.636Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.965.877 604.003Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.965.877 604.003Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.788.103 -2.752.623Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.394.148 -846.087Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-393.955 -1.906.536Alınan Temettüler1.787 34.253FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI474.710.543 692.029.908Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.728.566.691 7.241.916.374Kredilerden Nakit Girişleri4.728.566.691 7.241.916.374Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.308.075.582 -7.318.237.496Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.308.075.582 -7.318.237.496Ödenen Temettüler-183.367.722 -116.136.922Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-1.615.686.383 -3.485.711.404Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri1.684.738.058 4.282.445.680