***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
04.05.2020 18:31
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
355.000.000 1.324.230 7.812.161 23.854.578 83.855.163 8.761.518 102.976.315 221.701.017 805.284.982 279.807.431 1.085.092.413
Transferler
21.014.634 25.000.000 175.686.383 -221.701.017
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
94.045 105.549 268.988 90.353.299 90.821.881 13.382.253 104.204.134
Kar Payları
-90.000.000 -90.000.000 -26.136.922 -116.136.922
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-6.781 13.020 -20.534 -2.556 2.921.488 2.904.637 -162.059 2.742.578
Dönem Sonu Bakiyeler
355.000.000 1.317.449 7.919.226 23.960.127 104.849.263 33.758.962 191.853.174 90.353.299 809.011.500 266.890.703 1.075.902.203
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
355.000.000 1.317.449 -7.085.607 6.856.675 35.565.276 104.849.263 33.758.962 193.856.773 382.874.162 1.106.992.953 286.142.460 1.393.135.413
Transferler
35.024.794 50.000.000 297.857.660 -382.874.162 8.292 8.292
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.084.550 -6.295 -5.889.067 113.154.284 108.343.472 16.035.302 124.378.774
Kar Payları
-140.000.000 -140.000.000 -43.367.722 -183.367.722
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-313.311 4.140.358 3.827.047 -918.664 2.908.383
Dönem Sonu Bakiyeler
355.000.000 1.317.449 -6.001.057 6.850.380 29.362.898 139.874.057 83.758.962 355.854.791 113.154.284 1.079.171.764 257.891.376 1.337.063.140
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-494.405.100 302.183.425
Dönem Karı (Zararı)
131.711.704 104.207.876
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.135.074 201.927.002
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.069.601 4.299.184
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-10.185.845 -6.384.943
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-10.185.845 -6.384.943
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.067.734 54.107.701
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.067.734 54.107.701
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-1.787 -34.253
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.651.157 109.865.014
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-25.651.157 109.865.014
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.528.338 2.295.603
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 1.528.338 2.295.603
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38.965.004 29.139.636
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-43.150 -64.280
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-43.150 -64.280
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.613.664 8.703.340
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-607.462.877 59.081.832
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-256.819.089 -206.516.938
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-498.423.373 -648.338.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-498.423.373 -648.338.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.733.188 -202.887.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-117.733.188 -202.887.715
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.657.251 -12.920.964
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
262.006.668 1.120.070.286
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
262.006.668 1.120.070.286
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.044.358 9.675.361
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.044.358 9.675.361
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-881.002 -1
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-881.002 -1
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-462.616.099 365.216.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.714.244 152.922
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-30.074.757 -63.186.207
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
328.925 -2.114.367
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-850.636
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.965.877 604.003
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.965.877 604.003
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.788.103 -2.752.623
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.394.148 -846.087
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-393.955 -1.906.536
Alınan Temettüler
1.787 34.253
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
474.710.543 692.029.908
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.728.566.691 7.241.916.374
Kredilerden Nakit Girişleri
4.728.566.691 7.241.916.374
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.308.075.582 -7.318.237.496
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.308.075.582 -7.318.237.496
Ödenen Temettüler
-183.367.722 -116.136.922
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.615.686.383 -3.485.711.404
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
1.684.738.058 4.282.445.680