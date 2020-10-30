***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler355.000.000 1.324.230 7.812.161 23.854.578 83.855.163 8.761.518 102.976.315 221.701.017 805.284.982 279.807.431 1.085.092.413Transferler21.014.634 25.000.000 175.694.675 -221.701.017 8.292 0 8.292Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.462.472 831.894 -920.408 290.908.121 288.357.135 30.732.150 319.089.285Kar Payları-90.000.000 -90.000.000 -26.136.922 -116.136.922Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-6.781 13.020 162.179 -20.534 2.912.911 3.058.239 -1.382.199 1.676.040Dönem Sonu Bakiyeler355.000.000 1.317.449 5.362.709 24.848.651 104.849.263 33.758.962 190.663.493 290.908.121 1.006.708.648 283.020.460 1.289.729.108Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler355.000.000 1.317.449 -7.085.607 6.856.675 35.565.276 104.849.263 33.758.962 193.856.773 382.874.162 1.106.992.953 286.142.460 1.393.135.413Transferler35.023.838 50.000.000 297.850.324 -382.874.162Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.210.865 5.603.039 -899.959 603.055.970 608.969.915 23.686.385 632.656.300Kar PaylarıDağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler7.070.025 1.275.282İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 7.070.025 1.275.282Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler179.424.743 82.512.295Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-308.281 -2.302.393Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler15.924.880 17.729.012İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.186.252.432 211.477.675Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-255.206.559 342.615.288Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.274.919.680 -1.786.300.580İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.274.919.680 -1.786.300.580Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-301.365.176 44.852.751İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-301.365.176 44.852.751Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.906.849 -15.144.054Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.644.198.390 1.612.334.571İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.644.198.390 1.612.334.571Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.590.382 13.119.699İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10.590.382 13.119.699İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-642.940 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-642.940 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-401.092.397 593.907.610Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.841.591 -2.505.999Vergi İadeleri (Ödemeleri)-123.841.579 -79.537.845YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.480.031 -5.576.768İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 873.188Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.849.485 6.727.133Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.849.485 6.727.133Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.712.743 -14.586.416Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.102.758 -9.448.986Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.609.985 -5.137.430Alınan Temettüler3.383.227 1.409.327FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-718.769.970 -1.301.626.152Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.367.125.960 9.846.303.370Kredilerden Nakit Girişleri10.367.125.960 9.846.303.370Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.217.238.426 -10.907.518.805Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.217.238.426 -10.907.518.805Ödenen Temettüler-183.367.723 -116.136.922Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-962.040.079 -9.808.141.494Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 9.694.071.884Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)276.750.298 -10.204.185YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.253.025.568 -795.339.154Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.603.039 -2.462.472NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.247.422.529 -797.801.626DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.561.920.389 3.256.367.835DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 314.497.860 2.458.566.209Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 311.419.471 1.560.252.886Finansal Yatırımlar7 1.057.196.105 1.341.726.478Vadeli Mevduatlar0 795.447.784Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.057.196.105 533.855.453Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar1.057.196.105 533.855.453İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 12.423.241Ticari Alacaklar9 5.413.974.828 3.139.055.148İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 23.380.365 18.793.538İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.390.594.463 3.120.261.610Diğer Alacaklar404.833.975 105.450.164İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 41.608.494 23.321.183İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar363.225.481 82.128.981Türev Araçlar164.056.657 26.629.080Stoklar74.536.274 65.629.425Peşin Ödenmiş Giderler16.944.423 5.402.563Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar215.673 450.943Diğer Dönen Varlıklar15.430.137 13.714.806ARA TOPLAM7.458.607.543 6.258.311.493Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar9.585.794 11.320.599TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.468.193.337 6.269.632.092DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 64.429.830 269.158.605Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar11.123.571Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar53.306.259 53.327.263İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 215.831.342Diğer Alacaklar1.364.826 1.094.747İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 150 150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.364.676 1.094.597Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar2.698.375 9.768.400Maddi Duran Varlıklar12 30.821.561 36.530.459Tesis, Makine ve Cihazlar4.725.514 4.687.304Taşıtlar1.881.683 1.277.177Mobilya ve Demirbaşlar13.243.529 15.368.157Özel Maliyetler10.947.003 15.063.578Diğer Maddi Duran Varlıklar23.832 134.243Kullanım Hakkı Varlıkları40.022.401 47.940.404Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 58.380.527 58.245.577Şerefiye11 38.593.847 38.593.847Bilgisayar Yazılımları15.803.147 15.627.134Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.983.533 4.024.596Peşin Ödenmiş Giderler1.561.000 1.841.906Ertelenmiş Vergi Varlığı19.206.236 22.893.862TOPLAM DURAN VARLIKLAR218.484.756 447.473.960TOPLAM VARLIKLAR7.686.678.093 6.717.106.052KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 518.224.826 1.964.909.477İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar57.421.074 83.085.231Banka Kredileri49.748.855 71.387.194Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 441.588 281.399Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7.230.631 11.416.638İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar460.803.752 1.881.824.246Banka Kredileri276.240.645 248.313.039Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.799.507 13.237.540İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları1.619.973.575Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar181.763.600 300.092Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 8.869.924 24.157.614İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.574.745 17.101.185Banka Kredileri1.574.745 16.673.811Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları427.374İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.295.179 7.056.429Banka Kredileri2.608.517 7.056.429Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.686.662Diğer Finansal Yükümlülükler131.602.216 14.865.116Ticari Borçlar9 4.678.596.649 3.034.398.259İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 6.512.746 5.465.877İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.672.083.903 3.028.932.382Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 4.083.169 5.394.307Diğer Borçlar26.438.283 22.865.882İlişkili Taraflara Diğer Borçlar610.881 954.731İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar25.827.402 21.911.151Türev Araçlar227.448.507 67.435.311Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü89.439.201 38.760.037Kısa Vadeli Karşılıklar47.292.433 41.300.507Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar29.650.489 29.533.873Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17.641.944 11.766.634Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27.109.745 19.164.594ARA TOPLAM5.759.104.953 5.233.251.104TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.759.104.953 5.233.251.104UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 57.089.241 66.629.927İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar32.526.236 39.785.958Banka Kredileri12.640.273 24.551.125Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 19.885.963 14.829.279Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar405.554İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24.563.005 26.843.969Banka Kredileri6.783.178 3.271.285Kiralama İşlemlerinden Borçlar17.779.827 23.572.684Diğer Borçlar7.098.185 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.098.185Uzun Vadeli Karşılıklar12.628.690 13.949.382Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12.628.690 13.949.382Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.134.437 1.918.063Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17.917.223 8.222.163TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER97.867.776 90.719.535TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.856.972.729 5.323.970.639ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.566.429.973 1.106.992.953Ödenmiş Sermaye16 355.000.000 355.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.303.888 1.317.449Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.874.742 -7.085.607Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.874.742 -7.085.607Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.874.742 -7.085.607Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)47.533.111 42.421.951Yabancı Para Çevrim Farkları12.494.850 6.856.675Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)16 35.038.261 35.565.276Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 140.065.693 104.849.263Diğer Yedekler16 83.753.848 33.758.962Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 341.592.205 193.856.773Net Dönem Karı veya Zararı603.055.970 382.874.162Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 263.275.391 286.142.460TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.829.705.364 1.393.135.413TOPLAM KAYNAKLAR7.686.678.093 6.717.106.052Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat81.556.773.753 123.441.293.355 20.610.470.644 21.540.962.259Satışların Maliyeti-80.340.892.453 -122.697.047.653 -20.119.296.124 -21.297.818.385TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.215.881.300 744.245.702 491.174.520 243.143.874BRÜT KAR (ZARAR)1.215.881.300 744.245.702 491.174.520 243.143.874Genel Yönetim Giderleri-260.929.824 -229.065.442 -90.971.142 -70.756.900Pazarlama Giderleri-102.683.163 -82.295.241 -37.945.563 -27.471.103Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.100.979 -5.990.659 -608.624 -2.051.409Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.727.420 15.573.267 4.963.097 5.601.135Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-46.200.998 -7.371.877 -24.648.711 -1.132.447ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)826.693.756 435.095.750 341.963.577 147.333.150Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-7.070.025 -1.275.282 -2.512.382 3.247.675FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)819.623.731 433.820.468 339.451.195 150.580.825Finansman Gelirleri69.743.775 61.115.243 26.548.802 10.305.631Finansman Giderleri-79.771.122 -88.066.068 -30.257.755 -33.920.373SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)809.596.384 406.869.643 335.742.242 126.966.083Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-179.424.743 -82.512.295 -74.691.334 -26.004.824Dönem Vergi (Gideri) Geliri-176.495.411 -79.498.557 -84.898.789 -24.831.094Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.929.332 -3.013.738 10.207.455 -1.173.730SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)630.171.641 324.357.348 261.050.908 100.961.259DÖNEM KARI (ZARARI)630.171.641 324.357.348 261.050.908 100.961.259Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27.115.671 33.449.227 3.553.182 13.241.587Ana Ortaklık Payları603.055.970 290.908.121 257.497.726 87.719.672Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.435.711 -1.237.447 314.453 -777.552Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.794.639 -1.546.809 393.065 -971.940Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-358.928 309.362 -78.612 194.388Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-358.928 309.362 -78.612 194.388Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.048.948 -4.030.615 879.739 -2.383.478Yabancı Para Çevrim Farkları1.603.202 -4.854.219 3.416.579 -2.014.739Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)1.603.202 -4.854.219 3.416.579 -2.014.739Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-583.426 866.952 -2.670.358 -388.146Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-583.426 866.952 -2.670.358 -388.146Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler29.172 -43.348 133.518 19.407Dönem Vergi (Gideri) Geliri29.172 -43.348 133.518 19.407DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.484.659 -5.268.062 1.194.192 -3.161.030TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)632.656.300 319.089.286 262.245.100 97.800.229Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23.686.385 30.732.151 2.582.701 12.205.324Ana Ortaklık Payları608.969.915 288.357.135 259.662.399 85.594.905http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885185BIST