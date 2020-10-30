***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2020 19:08
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
355.000.000 1.324.230 7.812.161 23.854.578 83.855.163 8.761.518 102.976.315 221.701.017 805.284.982 279.807.431 1.085.092.413
Transferler
21.014.634 25.000.000 175.694.675 -221.701.017 8.292 0 8.292
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.462.472 831.894 -920.408 290.908.121 288.357.135 30.732.150 319.089.285
Kar Payları
-90.000.000 -90.000.000 -26.136.922 -116.136.922
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-6.781 13.020 162.179 -20.534 2.912.911 3.058.239 -1.382.199 1.676.040
Dönem Sonu Bakiyeler
355.000.000 1.317.449 5.362.709 24.848.651 104.849.263 33.758.962 190.663.493 290.908.121 1.006.708.648 283.020.460 1.289.729.108
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
355.000.000 1.317.449 -7.085.607 6.856.675 35.565.276 104.849.263 33.758.962 193.856.773 382.874.162 1.106.992.953 286.142.460 1.393.135.413
Transferler
35.023.838 50.000.000 297.850.324 -382.874.162
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.210.865 5.603.039 -899.959 603.055.970 608.969.915 23.686.385 632.656.300
Kar Payları
Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7.070.025 1.275.282
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 7.070.025 1.275.282
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
179.424.743 82.512.295
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-308.281 -2.302.393
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
15.924.880 17.729.012
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.186.252.432 211.477.675
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-255.206.559 342.615.288
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.274.919.680 -1.786.300.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.274.919.680 -1.786.300.580
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-301.365.176 44.852.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-301.365.176 44.852.751
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.906.849 -15.144.054
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.644.198.390 1.612.334.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.644.198.390 1.612.334.571
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.590.382 13.119.699
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.590.382 13.119.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-642.940 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-642.940 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-401.092.397 593.907.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.841.591 -2.505.999
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-123.841.579 -79.537.845
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.480.031 -5.576.768
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 873.188
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.849.485 6.727.133
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.849.485 6.727.133
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.712.743 -14.586.416
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.102.758 -9.448.986
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.609.985 -5.137.430
Alınan Temettüler
3.383.227 1.409.327
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-718.769.970 -1.301.626.152
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.367.125.960 9.846.303.370
Kredilerden Nakit Girişleri
10.367.125.960 9.846.303.370
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.217.238.426 -10.907.518.805
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.217.238.426 -10.907.518.805
Ödenen Temettüler
-183.367.723 -116.136.922
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-962.040.079 -9.808.141.494
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 9.694.071.884
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
276.750.298 -10.204.185
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.253.025.568 -795.339.154
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.603.039 -2.462.472
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.247.422.529 -797.801.626
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.561.920.389 3.256.367.835
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 314.497.860 2.458.566.209
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 311.419.471 1.560.252.886
Finansal Yatırımlar
7 1.057.196.105 1.341.726.478
Vadeli Mevduatlar
0 795.447.784
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.057.196.105 533.855.453
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
1.057.196.105 533.855.453
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 12.423.241
Ticari Alacaklar
9 5.413.974.828 3.139.055.148
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 23.380.365 18.793.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.390.594.463 3.120.261.610
Diğer Alacaklar
404.833.975 105.450.164
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 41.608.494 23.321.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
363.225.481 82.128.981
Türev Araçlar
164.056.657 26.629.080
Stoklar
74.536.274 65.629.425
Peşin Ödenmiş Giderler
16.944.423 5.402.563
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
215.673 450.943
Diğer Dönen Varlıklar
15.430.137 13.714.806
ARA TOPLAM
7.458.607.543 6.258.311.493
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
9.585.794 11.320.599
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.468.193.337 6.269.632.092
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 64.429.830 269.158.605
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.123.571
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
53.306.259 53.327.263
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 215.831.342
Diğer Alacaklar
1.364.826 1.094.747
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 150 150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.364.676 1.094.597
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
2.698.375 9.768.400
Maddi Duran Varlıklar
12 30.821.561 36.530.459
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.725.514 4.687.304
Taşıtlar
1.881.683 1.277.177
Mobilya ve Demirbaşlar
13.243.529 15.368.157
Özel Maliyetler
10.947.003 15.063.578
Diğer Maddi Duran Varlıklar
23.832 134.243
Kullanım Hakkı Varlıkları
40.022.401 47.940.404
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 58.380.527 58.245.577
Şerefiye
11 38.593.847 38.593.847
Bilgisayar Yazılımları
15.803.147 15.627.134
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.983.533 4.024.596
Peşin Ödenmiş Giderler
1.561.000 1.841.906
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19.206.236 22.893.862
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
218.484.756 447.473.960
TOPLAM VARLIKLAR
7.686.678.093 6.717.106.052
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 518.224.826 1.964.909.477
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
57.421.074 83.085.231
Banka Kredileri
49.748.855 71.387.194
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 441.588 281.399
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.230.631 11.416.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
460.803.752 1.881.824.246
Banka Kredileri
276.240.645 248.313.039
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.799.507 13.237.540
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
1.619.973.575
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
181.763.600 300.092
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 8.869.924 24.157.614
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.574.745 17.101.185
Banka Kredileri
1.574.745 16.673.811
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
427.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.295.179 7.056.429
Banka Kredileri
2.608.517 7.056.429
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.686.662
Diğer Finansal Yükümlülükler
131.602.216 14.865.116
Ticari Borçlar
9 4.678.596.649 3.034.398.259
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 6.512.746 5.465.877
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.672.083.903 3.028.932.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 4.083.169 5.394.307
Diğer Borçlar
26.438.283 22.865.882
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
610.881 954.731
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25.827.402 21.911.151
Türev Araçlar
227.448.507 67.435.311
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
89.439.201 38.760.037
Kısa Vadeli Karşılıklar
47.292.433 41.300.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
29.650.489 29.533.873
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17.641.944 11.766.634
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.109.745 19.164.594
ARA TOPLAM
5.759.104.953 5.233.251.104
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.759.104.953 5.233.251.104
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 57.089.241 66.629.927
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.526.236 39.785.958
Banka Kredileri
12.640.273 24.551.125
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 19.885.963 14.829.279
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
405.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.563.005 26.843.969
Banka Kredileri
6.783.178 3.271.285
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.779.827 23.572.684
Diğer Borçlar
7.098.185 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.098.185
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.628.690 13.949.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.628.690 13.949.382
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3.134.437 1.918.063
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17.917.223 8.222.163
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
97.867.776 90.719.535
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.856.972.729 5.323.970.639
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.566.429.973 1.106.992.953
Ödenmiş Sermaye
16 355.000.000 355.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.303.888 1.317.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.874.742 -7.085.607
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.874.742 -7.085.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.874.742 -7.085.607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
47.533.111 42.421.951
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.494.850 6.856.675
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16 35.038.261 35.565.276
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 140.065.693 104.849.263
Diğer Yedekler
16 83.753.848 33.758.962
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 341.592.205 193.856.773
Net Dönem Karı veya Zararı
603.055.970 382.874.162
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 263.275.391 286.142.460
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.829.705.364 1.393.135.413
TOPLAM KAYNAKLAR
7.686.678.093 6.717.106.052
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
81.556.773.753 123.441.293.355 20.610.470.644 21.540.962.259
Satışların Maliyeti
-80.340.892.453 -122.697.047.653 -20.119.296.124 -21.297.818.385
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.215.881.300 744.245.702 491.174.520 243.143.874
BRÜT KAR (ZARAR)
1.215.881.300 744.245.702 491.174.520 243.143.874
Genel Yönetim Giderleri
-260.929.824 -229.065.442 -90.971.142 -70.756.900
Pazarlama Giderleri
-102.683.163 -82.295.241 -37.945.563 -27.471.103
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.100.979 -5.990.659 -608.624 -2.051.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.727.420 15.573.267 4.963.097 5.601.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-46.200.998 -7.371.877 -24.648.711 -1.132.447
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
826.693.756 435.095.750 341.963.577 147.333.150
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-7.070.025 -1.275.282 -2.512.382 3.247.675
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
819.623.731 433.820.468 339.451.195 150.580.825
Finansman Gelirleri
69.743.775 61.115.243 26.548.802 10.305.631
Finansman Giderleri
-79.771.122 -88.066.068 -30.257.755 -33.920.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
809.596.384 406.869.643 335.742.242 126.966.083
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-179.424.743 -82.512.295 -74.691.334 -26.004.824
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-176.495.411 -79.498.557 -84.898.789 -24.831.094
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.929.332 -3.013.738 10.207.455 -1.173.730
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
630.171.641 324.357.348 261.050.908 100.961.259
DÖNEM KARI (ZARARI)
630.171.641 324.357.348 261.050.908 100.961.259
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.115.671 33.449.227 3.553.182 13.241.587
Ana Ortaklık Payları
603.055.970 290.908.121 257.497.726 87.719.672
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.435.711 -1.237.447 314.453 -777.552
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.794.639 -1.546.809 393.065 -971.940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-358.928 309.362 -78.612 194.388
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-358.928 309.362 -78.612 194.388
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.048.948 -4.030.615 879.739 -2.383.478
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.603.202 -4.854.219 3.416.579 -2.014.739
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.603.202 -4.854.219 3.416.579 -2.014.739
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-583.426 866.952 -2.670.358 -388.146
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-583.426 866.952 -2.670.358 -388.146
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29.172 -43.348 133.518 19.407
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29.172 -43.348 133.518 19.407
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.484.659 -5.268.062 1.194.192 -3.161.030
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
632.656.300 319.089.286 262.245.100 97.800.229
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.686.385 30.732.151 2.582.701 12.205.324
Ana Ortaklık Payları
608.969.915 288.357.135 259.662.399 85.594.905
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885185
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