***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler355.000.000 1.324.230 -4.814.507 7.812.161 23.854.578 83.855.163 8.761.518 107.790.822 221.701.017 805.284.982 279.807.431 1.085.092.413Transferler21.014.634 25.000.000 175.686.383 -221.701.017Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.271.100 -968.506 10.602.046 382.874.162 390.236.602 35.477.481 425.714.083Kar Payları-90.000.000 -90.000.000 -26.136.922 -116.136.922Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-6.781 13.020 1.108.652 -20.534 -2.556 379.568 1.471.369 -3.005.530 -1.534.161Dönem Sonu Bakiyeler355.000.000 1.317.449 -7.085.607 6.856.675 35.565.276 104.849.263 33.758.962 193.856.773 382.874.162 1.106.992.953 286.142.460 1.393.135.413Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler355.000.000 1.317.449 -7.085.607 6.856.675 35.565.276 104.849.263 33.758.962 193.856.773 382.874.162 1.106.992.953 286.142.460 1.393.135.413Transferler34.954.285 50.000.000 297.919.877 -382.874.162Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)841.641 4.932.770 7.906.538 941.974.320 955.655.269 31.681.966 987.337.235Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-14.123 35.136 1.210.715 -300.066 -5.114 -343.765 582.783 2.058.427 2.641.210Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları-140.000.000 -140.000.000 -43.367.722 -183.367.722Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-13.972.673 -13.972.673 -1.358.328 -15.331.001Dönem Sonu Bakiyeler355.000.000 1.303.326 -6.243.966 11.824.581 44.682.529 139.503.482 83.753.848 337.460.212 941.974.320 1.909.258.332 275.156.803 2.184.415.135Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-597.814.437 489.998.652Dönem Karı (Zararı)977.305.184 420.975.439Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler353.330.495 114.755.743Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20-21 21.097.425 17.705.862Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler50.268.094 15.718.387Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler50.268.094 15.718.387Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.749.780 -18.137.203Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7-9 2.749.780 -18.137.203Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler-3.383.227 -1.409.327Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-12.298.931 -25.651.157Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-12.298.931 -25.651.157Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9.086.241 4.869.067İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler17 9.086.241 4.869.067Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 268.706.987 110.422.024Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20-21 -309.536 -1.076.440Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler17.413.662 12.314.530İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.722.882.778 47.947.304Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.001.798.269 -28.294.994Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.430.973.347 -1.456.681.529İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.430.973.347 -1.456.681.529Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-300.890.121 84.334.600İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-300.890.121 84.334.600Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.445.634 -731.498Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.997.649.406 1.447.810.129İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.997.649.406 1.447.810.129Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.577.952 -2.318.428İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)14.577.952 -2.318.428İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.765 3.829.024Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7 -2.765 3.829.024Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-392.247.099 583.678.486Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.021.532 -2.595.355Vergi İadeleri (Ödemeleri)-200.545.806 -91.084.479YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.798.232 -20.519.898İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-2.278.359 -40.084Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.348.417 3.519.679Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 4.348.417 3.519.679Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.251.517 -25.408.820Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -13.334.709 -13.815.991Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları21 -6.916.808 -11.592.829Alınan Temettüler31 3.383.227 1.409.327FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-451.164.379 -2.162.957.694Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri22.133.646.508 16.091.483.183Kredilerden Nakit Girişleri22.133.646.508 16.091.483.183Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.530.796.356 -17.462.710.240Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.530.796.356 -17.462.710.240Ödenen Temettüler27 -183.367.722 -116.136.922Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-1.005.522.845 -12.576.935.485Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 11.932.781.068Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları134.876.036 -31.439.298YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.063.777.048 -1.693.478.940Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.932.770 -968.506NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.058.844.278 -1.694.447.446DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 1.561.920.389 3.256.367.835DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 503.076.111 1.561.920.389Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 500.747.020 1.560.252.886Finansal Yatırımlar8 1.863.105.037 1.341.726.478Vadeli Mevduatlar795.447.784Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.863.105.037 533.855.453Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar1.863.105.037 533.855.453İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 12.423.241Ticari Alacaklar11 5.570.028.495 3.139.055.148İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 23.211.338 18.572.698İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.546.817.157 3.120.482.450Diğer Alacaklar12 414.434.097 105.450.164İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 59.711 145.960İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar414.374.386 105.304.204Türev Araçlar39 109.293.507 26.629.080Stoklar14 67.075.059 65.629.425Peşin Ödenmiş Giderler14.927.510 5.402.563Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 208.742 450.943Diğer Dönen Varlıklar26 10.681.633 13.714.806ARA TOPLAM8.550.501.100 6.258.311.493Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar33 6.709.194 11.320.599TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.557.210.294 6.269.632.092DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 73.510.266 269.158.605Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar10.678.693Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar62.831.573 53.327.263İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 215.831.342Diğer Alacaklar12 1.270.386 1.094.747İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 150 150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.270.236 1.094.597Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar17 2.960.518 9.768.400Maddi Duran Varlıklar20 32.450.555 36.530.459Tesis, Makine ve Cihazlar5.493.531 4.687.304Taşıtlar1.759.971 1.277.177Mobilya ve Demirbaşlar11.967.090 15.368.157Özel Maliyetler13.097.517 15.063.578Diğer Maddi Duran Varlıklar132.446 134.243Kullanım Hakkı Varlıkları19 35.945.434 47.940.404Maddi Olmayan Duran Varlıklar57.745.301 58.245.577Şerefiye18 38.593.847 38.593.847Bilgisayar Yazılımları21 15.175.342 15.627.134Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 3.976.112 4.024.596Peşin Ödenmiş Giderler591.475 1.841.906Ertelenmiş Vergi Varlığı35 13.760.181 22.893.862TOPLAM DURAN VARLIKLAR218.234.116 447.473.960TOPLAM VARLIKLAR8.775.444.410 6.717.106.052KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 979.106.453 1.964.909.477İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 88.283.330 83.085.231Banka Kredileri82.300.656 71.387.194Kiralama İşlemlerinden Borçlar474.784 281.399Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5.507.890 11.416.638İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar890.823.123 1.881.824.246Banka Kredileri248.313.039Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.394.228 13.237.540İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları1.619.973.575Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar887.428.895 300.092Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 7.886.159 24.157.614İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.745.066 17.101.185Banka Kredileri1.745.066 16.673.811Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları427.374İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.141.093 7.056.429Banka Kredileri2.455.623 7.056.429Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.685.470Diğer Finansal Yükümlülükler10 32.249.477 14.865.116Ticari Borçlar11 5.032.047.665 3.034.398.259İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 2.174.342 2.188.730İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.029.873.323 3.032.209.529Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.565.853 5.394.307Diğer Borçlar12 34.613.153 22.865.882İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 253.303 954.731İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar34.359.850 21.911.151Türev Araçlar39 184.926.984 67.435.311Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 74.713.811 38.760.037Kısa Vadeli Karşılıklar105.355.262 41.300.507Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 44.035.357 29.533.873Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 61.319.905 11.766.634Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 25.190.905 19.164.594ARA TOPLAM6.479.655.722 5.233.251.104TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.479.655.722 5.233.251.104UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 53.586.206 66.629.927İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar32.006.135 39.785.958Banka Kredileri12.284.592 24.551.125Kiralama İşlemlerinden Borçlar19.721.543 14.829.279Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar405.554İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar21.580.071 26.843.969Banka Kredileri5.444.547 3.271.285Kiralama İşlemlerinden Borçlar16.135.524 23.572.684Diğer Borçlar12 2.910.885 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.910.885Uzun Vadeli Karşılıklar13.308.332 13.949.382Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 13.308.332 13.949.382Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 24.991.789 1.918.063Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 16.576.341 8.222.163TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER111.373.553 90.719.535TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.591.029.275 5.323.970.639ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.909.258.332 1.106.992.953Ödenmiş Sermaye27 355.000.000 355.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.303.326 1.317.449Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 -6.243.966 -7.085.607Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.243.966 -7.085.607Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.243.966 -7.085.607Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 56.507.110 42.421.951Yabancı Para Çevrim Farkları11.824.581 6.856.675Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)44.682.529 35.565.276Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 139.503.482 104.849.263Diğer Yedekler27 83.753.848 33.758.962Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 337.460.212 193.856.773Net Dönem Karı veya Zararı941.974.320 382.874.162Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 275.156.803 286.142.460TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.184.415.135 1.393.135.413TOPLAM KAYNAKLAR8.775.444.410 6.717.106.052Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 109.583.692.115 246.543.051.433Satışların Maliyeti28 -107.714.224.569 -245.505.222.484TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.869.467.546 1.037.828.949BRÜT KAR (ZARAR)1.869.467.546 1.037.828.949Genel Yönetim Giderleri29 -367.208.882 -306.457.035Pazarlama Giderleri29 -157.136.277 -114.052.242Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 -2.932.629 -1.933.425Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 21.617.766 16.025.007Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -94.740.643 -30.894.292ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.269.066.881 600.516.962Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar17 -9.086.241 -4.869.067FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.259.980.640 595.647.895Finansman Gelirleri31 83.734.575 51.109.552Finansman Giderleri32 -97.703.044 -115.359.984SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.246.012.171 531.397.463Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -268.706.987 -110.422.024Dönem Vergi (Gideri) Geliri-238.415.857 -126.937.576Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-30.291.130 16.515.552SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)977.305.184 420.975.439DÖNEM KARI (ZARARI)977.305.184 420.975.439Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar35.330.864 38.101.277Ana Ortaklık Payları941.974.320 382.874.162Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.090.270 -2.506.801Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.362.837 -3.133.501Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-272.567 626.700Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-272.567 626.700Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar8.941.782 7.245.445Yabancı Para Çevrim Farkları-148.233 -4.292.119Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)9.568.436 12.144.804Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-478.421 -607.240Dönem Vergi (Gideri) Geliri-478.421 -607.240DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.032.052 4.738.644TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)987.337.236 425.714.083Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar31.681.966 35.477.481Ana Ortaklık Payları955.655.270 390.236.602http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906839BIST