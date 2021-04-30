***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler355.000.000 1.317.449 -7.085.607 6.856.675 35.565.276 104.849.263 33.758.962 193.856.773 382.874.162 1.106.992.953 286.142.460 1.393.135.413Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler35.024.794 50.000.000 297.857.660 -382.874.162 8.292 8.292Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.084.550 -6.295 -5.889.067 113.154.284 108.343.472 16.035.302 124.378.774Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-140.000.000 -140.000.000 -43.367.722 -183.367.722Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-313.311 4.140.358 3.827.047 -918.664 2.908.383Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler355.000.000 1.317.449 -6.001.057 6.850.380 29.362.898 139.874.057 83.758.962 335.854.791 113.154.284 1.079.171.764 257.891.376 1.337.063.140Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler355.000.000 1.303.326 -6.243.966 11.824.581 44.682.529 139.503.482 83.753.848 337.460.212 941.974.320 1.909.258.332 275.156.803 2.184.415.135Transferler40.037.064 109.000.000 792.937.256 -941.974.320Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-72.965 5.181.150 -6.417.819 380.503.113 379.193.479 -989.259 378.204.220Kar Payları-355.000.000 -355.000.000 -25.119.452 -380.119.452Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler103.509 -448.956 2.209.166 1.745.704 3.609.423 3.416.526 7.025.949Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıDönem Sonu Bakiyeler355.000.000 1.406.835 -6.316.931 17.005.731 37.815.754 181.749.712 192.753.848 777.143.172 380.503.113 1.937.061.234 252.464.618 2.189.525.852Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-408.724.772 -494.405.100Dönem Karı (Zararı)382.779.525 131.711.704Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler44.731.016 13.135.074Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.971.816 4.069.601Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-12.096.064 -10.185.845Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-12.096.064 -10.185.845Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.805.662 7.067.734Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.805.662 7.067.734Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler-258.808 -1.787Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-25.284.686 -25.651.157Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-25.284.686 -25.651.157Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler1.285.505 1.528.338İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler1.285.505 1.528.338Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler88.144.869 38.965.004Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-43.150Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-43.150Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-10.225.954 -2.613.664İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-760.372.155 -607.462.877Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-128.870.947 -256.819.089Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-338.549.809 -498.423.373İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-338.549.809 -498.423.373Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.756.281 -117.733.188İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.756.281 -117.733.188Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.586.170 -6.657.251Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-389.181.182 262.006.668İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-389.181.182 262.006.668Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler118.787.199 11.044.358İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)118.787.199 11.044.358İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-214.965 -881.002Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-214.965 -881.002Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-332.861.614 -462.616.099Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler1.172.066 -1.714.244Vergi İadeleri (Ödemeleri)-77.035.224 -30.074.757YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.910.233 328.925İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-850.636Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri694.602 4.965.877Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri694.602 4.965.877Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.604.835 -3.786.316Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.872.711 -3.394.148Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.732.124 -392.168Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI323.952.770 474.710.543Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9.256.368.792 4.728.566.691Kredilerden Nakit Girişleri9.256.368.792 4.728.566.691Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.946.474.084 -4.308.075.582Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.946.474.084 -4.308.075.582Ödenen Temettüler-380.119.453 -183.367.722Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları180.997.054 -1.615.686.383Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri292.522.667 1.684.738.058Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-79.342.206 168.535.481YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-91.682.235 -19.365.632Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.181.150 -6.295NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-86.501.085 -19.371.927DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ503.076.111 1.561.920.389DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ416.575.026 1.542.548.462Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 411.015.727 500.747.020Finansal Yatırımlar7 1.887.974.842 1.863.105.037Vadeli Mevduatlar22.679.946Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.865.294.896 1.863.105.037Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar1.865.294.896 1.863.105.037İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal VarlıklarTicari Alacaklar9 5.908.578.304 5.570.028.495İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 19.976.286 23.211.338İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.888.602.018 5.546.817.157Diğer Alacaklar408.592.271 414.434.097İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 75.323 59.711İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar408.516.948 414.374.386Türev Araçlar57.583.156 109.293.507Stoklar75.661.229 67.075.059Peşin Ödenmiş Giderler19.306.383 14.927.510Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar229.198 208.742Diğer Dönen Varlıklar12.016.589 10.681.633ARA TOPLAM8.780.957.699 8.550.501.100Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar7.117.744 6.709.194TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.788.075.443 8.557.210.294DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 67.018.605 73.510.266Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar12.013.939 10.678.693Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar55.004.666 62.831.573İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal VarlıklarDiğer Alacaklar561.252 1.270.386İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 150 150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar561.102 1.270.236Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 1.675.013 2.960.518Maddi Duran Varlıklar12 30.626.465 32.450.555Kullanım Hakkı Varlıkları51.401.732 35.945.434Maddi Olmayan Duran Varlıklar61.904.439 57.745.301Şerefiye11 38.593.847 38.593.847Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 23.310.592 19.151.454Peşin Ödenmiş Giderler496.716 591.475Ertelenmiş Vergi Varlığı13.979.700 13.760.181TOPLAM DURAN VARLIKLAR227.663.922 218.234.116TOPLAM VARLIKLAR9.015.739.365 8.775.444.410KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 1.560.108.052 979.106.453İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar41.176.485 88.283.330Banka Kredileri35.793.218 82.300.656Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 516.825 474.784Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4.866.442 5.507.890İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.518.931.567 890.823.123Banka Kredileri1.515.587.513 887.428.895Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.344.054 3.394.228Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 14.478.451 7.886.159İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.637.832 1.745.066Banka Kredileri3.637.832 1.745.066İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.840.619 6.141.093Banka Kredileri3.323.942 2.455.623Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.516.677 3.685.470Diğer Finansal Yükümlülükler12.974.184 32.249.477Ticari Borçlar9 4.642.866.483 5.032.047.665İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 5.202.844 2.174.342İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.637.663.639 5.029.873.323Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.859.353 3.565.853Diğer Borçlar149.964.161 34.613.153İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 1.132.587 253.303İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar148.831.574 34.359.850Türev Araçlar124.860.069 184.926.984Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü97.709.076 74.713.811Kısa Vadeli Karşılıklar88.086.978 105.355.262Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 21.988.520 44.035.357Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar66.098.458 61.319.905Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.221.796 25.190.905ARA TOPLAM6.712.128.603 6.479.655.722TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.712.128.603 6.479.655.722UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar66.340.569 53.586.206İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar21.596.736 32.006.135Banka Kredileri14.893.043 12.284.592Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.703.693 19.721.543İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar44.743.833 21.580.071Banka Kredileri5.422.784 5.444.547Kiralama İşlemlerinden Borçlar39.321.049 16.135.524Diğer Borçlar3.165.362 2.910.885İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.165.362 2.910.885Uzun Vadeli Karşılıklar14.598.838 13.308.332Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14.598.838 13.308.332Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13.325.688 24.991.789Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler16.654.453 16.576.341TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER114.084.910 111.373.553TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.826.213.513 6.591.029.275ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.937.061.234 1.909.258.332Ödenmiş Sermaye16 355.000.000 355.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.406.835 1.303.326Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.316.931 -6.243.966Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.316.931 -6.243.966Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.316.931 -6.243.966Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)54.821.485 56.507.110Yabancı Para Çevrim Farkları17.005.731 11.824.581Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)16 37.815.754 44.682.529Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 181.749.712 139.503.482Diğer Yedekler16 192.753.848 83.753.848Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 777.143.172 337.460.212Net Dönem Karı veya Zararı380.503.113 941.974.320Kontrol Gücü Olmayan Paylar252.464.618 275.156.803TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.189.525.852 2.184.415.135TOPLAM KAYNAKLAR9.015.739.365 8.775.444.410Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat32.437.731.012 37.716.846.983Satışların Maliyeti-31.805.830.008 -37.418.252.558TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)631.901.004 298.594.425FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)631.901.004 298.594.425Genel Yönetim Giderleri-118.350.411 -87.530.611Pazarlama Giderleri-53.497.326 -33.207.763Araştırma ve Geliştirme Giderleri-915.348 -937.196Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16.974.937 12.548.473Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-8.628.059 -10.477.234ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)467.484.797 178.990.094Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -1.285.505 -1.528.338FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)466.199.292 177.461.756Finansman Gelirleri36.502.194 19.824.172Finansman Giderleri-31.777.092 -26.609.220SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)470.924.394 170.676.708Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-88.144.869 -38.965.004Dönem Vergi (Gideri) Geliri-98.182.528 -33.578.217Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10.037.659 -5.386.787SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)382.779.525 131.711.704DÖNEM KARI (ZARARI)382.779.525 131.711.704Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.276.412 18.557.420Ana Ortaklık Payları380.503.113 113.154.284Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-93.784 1.222.662Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-117.230 1.528.328Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23.446 -305.666Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23.446 -305.666Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-4.481.520 -8.503.120Yabancı Para Çevrim Farkları2.489.587 -2.197.134Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-7.338.008 -6.637.880Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)-7.338.008 -6.637.880Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler366.901 331.894Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri366.901 331.894DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.575.304 -7.280.458TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)378.204.221 124.431.246Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-989.259 16.087.774Ana Ortaklık Payları379.193.480 108.343.472http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933783BIST