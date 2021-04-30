***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 21:07
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
355.000.000 1.317.449 -7.085.607 6.856.675 35.565.276 104.849.263 33.758.962 193.856.773 382.874.162 1.106.992.953 286.142.460 1.393.135.413
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
35.024.794 50.000.000 297.857.660 -382.874.162 8.292 8.292
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.084.550 -6.295 -5.889.067 113.154.284 108.343.472 16.035.302 124.378.774
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-140.000.000 -140.000.000 -43.367.722 -183.367.722
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-313.311 4.140.358 3.827.047 -918.664 2.908.383
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
355.000.000 1.317.449 -6.001.057 6.850.380 29.362.898 139.874.057 83.758.962 335.854.791 113.154.284 1.079.171.764 257.891.376 1.337.063.140
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
355.000.000 1.303.326 -6.243.966 11.824.581 44.682.529 139.503.482 83.753.848 337.460.212 941.974.320 1.909.258.332 275.156.803 2.184.415.135
Transferler
40.037.064 109.000.000 792.937.256 -941.974.320
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-72.965 5.181.150 -6.417.819 380.503.113 379.193.479 -989.259 378.204.220
Kar Payları
-355.000.000 -355.000.000 -25.119.452 -380.119.452
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
103.509 -448.956 2.209.166 1.745.704 3.609.423 3.416.526 7.025.949
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
355.000.000 1.406.835 -6.316.931 17.005.731 37.815.754 181.749.712 192.753.848 777.143.172 380.503.113 1.937.061.234 252.464.618 2.189.525.852
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-408.724.772 -494.405.100
Dönem Karı (Zararı)
382.779.525 131.711.704
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
44.731.016 13.135.074
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.971.816 4.069.601
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-12.096.064 -10.185.845
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-12.096.064 -10.185.845
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.805.662 7.067.734
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.805.662 7.067.734
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-258.808 -1.787
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.284.686 -25.651.157
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-25.284.686 -25.651.157
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.285.505 1.528.338
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.285.505 1.528.338
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
88.144.869 38.965.004
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-43.150
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-43.150
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-10.225.954 -2.613.664
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-760.372.155 -607.462.877
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-128.870.947 -256.819.089
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-338.549.809 -498.423.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-338.549.809 -498.423.373
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.756.281 -117.733.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.756.281 -117.733.188
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.586.170 -6.657.251
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-389.181.182 262.006.668
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-389.181.182 262.006.668
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
118.787.199 11.044.358
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
118.787.199 11.044.358
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-214.965 -881.002
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-214.965 -881.002
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-332.861.614 -462.616.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
1.172.066 -1.714.244
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-77.035.224 -30.074.757
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.910.233 328.925
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-850.636
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
694.602 4.965.877
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
694.602 4.965.877
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.604.835 -3.786.316
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.872.711 -3.394.148
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.732.124 -392.168
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
323.952.770 474.710.543
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.256.368.792 4.728.566.691
Kredilerden Nakit Girişleri
9.256.368.792 4.728.566.691
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.946.474.084 -4.308.075.582
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.946.474.084 -4.308.075.582
Ödenen Temettüler
-380.119.453 -183.367.722
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
180.997.054 -1.615.686.383
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
292.522.667 1.684.738.058
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-79.342.206 168.535.481
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-91.682.235 -19.365.632
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.181.150 -6.295
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-86.501.085 -19.371.927
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
503.076.111 1.561.920.389
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
416.575.026 1.542.548.462
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 411.015.727 500.747.020
Finansal Yatırımlar
7 1.887.974.842 1.863.105.037
Vadeli Mevduatlar
22.679.946
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.865.294.896 1.863.105.037
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
1.865.294.896 1.863.105.037
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
9 5.908.578.304 5.570.028.495
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 19.976.286 23.211.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.888.602.018 5.546.817.157
Diğer Alacaklar
408.592.271 414.434.097
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 75.323 59.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
408.516.948 414.374.386
Türev Araçlar
57.583.156 109.293.507
Stoklar
75.661.229 67.075.059
Peşin Ödenmiş Giderler
19.306.383 14.927.510
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
229.198 208.742
Diğer Dönen Varlıklar
12.016.589 10.681.633
ARA TOPLAM
8.780.957.699 8.550.501.100
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7.117.744 6.709.194
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.788.075.443 8.557.210.294
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 67.018.605 73.510.266
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.013.939 10.678.693
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
55.004.666 62.831.573
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer Alacaklar
561.252 1.270.386
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 150 150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
561.102 1.270.236
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 1.675.013 2.960.518
Maddi Duran Varlıklar
12 30.626.465 32.450.555
Kullanım Hakkı Varlıkları
51.401.732 35.945.434
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
61.904.439 57.745.301
Şerefiye
11 38.593.847 38.593.847
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 23.310.592 19.151.454
Peşin Ödenmiş Giderler
496.716 591.475
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13.979.700 13.760.181
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
227.663.922 218.234.116
TOPLAM VARLIKLAR
9.015.739.365 8.775.444.410
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.560.108.052 979.106.453
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.176.485 88.283.330
Banka Kredileri
35.793.218 82.300.656
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 516.825 474.784
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.866.442 5.507.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.518.931.567 890.823.123
Banka Kredileri
1.515.587.513 887.428.895
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.344.054 3.394.228
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 14.478.451 7.886.159
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.637.832 1.745.066
Banka Kredileri
3.637.832 1.745.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.840.619 6.141.093
Banka Kredileri
3.323.942 2.455.623
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.516.677 3.685.470
Diğer Finansal Yükümlülükler
12.974.184 32.249.477
Ticari Borçlar
9 4.642.866.483 5.032.047.665
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 5.202.844 2.174.342
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.637.663.639 5.029.873.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.859.353 3.565.853
Diğer Borçlar
149.964.161 34.613.153
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 1.132.587 253.303
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
148.831.574 34.359.850
Türev Araçlar
124.860.069 184.926.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
97.709.076 74.713.811
Kısa Vadeli Karşılıklar
88.086.978 105.355.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 21.988.520 44.035.357
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
66.098.458 61.319.905
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.221.796 25.190.905
ARA TOPLAM
6.712.128.603 6.479.655.722
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.712.128.603 6.479.655.722
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
66.340.569 53.586.206
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.596.736 32.006.135
Banka Kredileri
14.893.043 12.284.592
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.703.693 19.721.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44.743.833 21.580.071
Banka Kredileri
5.422.784 5.444.547
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
39.321.049 16.135.524
Diğer Borçlar
3.165.362 2.910.885
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.165.362 2.910.885
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.598.838 13.308.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.598.838 13.308.332
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13.325.688 24.991.789
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16.654.453 16.576.341
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.084.910 111.373.553
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.826.213.513 6.591.029.275
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.937.061.234 1.909.258.332
Ödenmiş Sermaye
16 355.000.000 355.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.406.835 1.303.326
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.316.931 -6.243.966
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.316.931 -6.243.966
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.316.931 -6.243.966
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
54.821.485 56.507.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.005.731 11.824.581
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16 37.815.754 44.682.529
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 181.749.712 139.503.482
Diğer Yedekler
16 192.753.848 83.753.848
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 777.143.172 337.460.212
Net Dönem Karı veya Zararı
380.503.113 941.974.320
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
252.464.618 275.156.803
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.189.525.852 2.184.415.135
TOPLAM KAYNAKLAR
9.015.739.365 8.775.444.410
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
32.437.731.012 37.716.846.983
Satışların Maliyeti
-31.805.830.008 -37.418.252.558
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
631.901.004 298.594.425
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
631.901.004 298.594.425
Genel Yönetim Giderleri
-118.350.411 -87.530.611
Pazarlama Giderleri
-53.497.326 -33.207.763
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-915.348 -937.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.974.937 12.548.473
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.628.059 -10.477.234
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
467.484.797 178.990.094
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -1.285.505 -1.528.338
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
466.199.292 177.461.756
Finansman Gelirleri
36.502.194 19.824.172
Finansman Giderleri
-31.777.092 -26.609.220
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
470.924.394 170.676.708
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-88.144.869 -38.965.004
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-98.182.528 -33.578.217
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.037.659 -5.386.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
382.779.525 131.711.704
DÖNEM KARI (ZARARI)
382.779.525 131.711.704
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.276.412 18.557.420
Ana Ortaklık Payları
380.503.113 113.154.284
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-93.784 1.222.662
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-117.230 1.528.328
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.446 -305.666
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.446 -305.666
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.481.520 -8.503.120
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.489.587 -2.197.134
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-7.338.008 -6.637.880
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-7.338.008 -6.637.880
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
366.901 331.894
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
366.901 331.894
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.575.304 -7.280.458
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
378.204.221 124.431.246
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-989.259 16.087.774
Ana Ortaklık Payları
379.193.480 108.343.472
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933783
BIST