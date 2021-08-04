***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler355.000.000 1.317.449 -7.085.607 6.856.675 35.565.276 104.849.263 33.758.962 193.856.773 382.874.162 1.106.992.953 286.142.460 1.393.135.413Transferler297.850.324 -382.874.162Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.009.544 1.191.525 1.548.203 345.558.244 349.307.516 21.103.684 370.411.200Kar Payları000 -43.367.722 -183.367.722Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-13.561 -1.788.520 1.075.598Dönem Sonu Bakiyeler355.000.000 1.303.888 -6.076.063 8.083.334 37.586.626 140.065.693 83.753.848 353.889.017 345.558.244 1.319.164.587 262.089.902 1.581.254.489Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler355.000.000 1.303.326 -6.243.966 11.824.581 44.682.529 139.503.482 83.753.848 337.460.212 941.974.320 1.909.258.332 275.156.803 2.184.415.135Transferler40.037.064 109.000.000 792.937.256 -941.974.320Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-37.262 7.265.065 -671.280 636.516.916 643.073.439 9.647.222 652.720.661Kar Payları-355.000.000 -355.000.000 -25.119.453 -380.119.453Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler103.510 -5.899.215 2.209.167 2.960.420 -626.118 10.022.084 9.395.966Dönem Sonu Bakiyeler355.000.000 1.406.836 -6.281.228 19.089.646 38.112.034 181.749.713 192.753.848 778.357.888 636.516.916 2.196.705.653 269.706.656 2.466.412.309Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI200.104.162 -601.192.995Dönem Karı (Zararı)650.091.107 369.120.733Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler240.378.107 90.051.122Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.515.025 9.868.630Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.208.683 -9.093.078Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.208.683 -9.093.078Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-582.734 -1.929.304Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-582.734 -1.929.304Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler-4.329.499 -3.383.227Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler86.556 -25.651.157Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler86.556 -25.651.157Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler1.168.736 4.557.643İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 1.168.736 4.557.643Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler179.534.928 104.733.409Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -244.985Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -244.985Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler50.776.412 11.193.191İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-515.284.416 -984.661.211Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)528.962.753 -566.759.108Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.923.188 -1.289.449.786İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.923.188 -1.289.449.786Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler838.743 -74.599.049İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)838.743 -74.599.049Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.147.402 1.135.238Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.025.354.547 940.031.173İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.025.354.547 940.031.173Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.320.721 5.791.841İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-10.320.721 5.791.841İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-340.054 -811.520Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-340.054 -811.520Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları375.184.798 -525.489.356Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler932.685 -4.115.572Vergi İadeleri (Ödemeleri)-176.013.321 -71.588.067YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.210.808 -523.711İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit ÇıkışlarıMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.189.340 4.759.083Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.189.340 4.759.083Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.729.647 -8.666.021Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.893.718 -7.289.000Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.835.929 -1.377.021Alınan Temettüler4.329.499 3.383.227FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-291.420.589 -688.847.418Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri21.988.490.950 6.043.376.745Kredilerden Nakit Girişleri21.988.490.950 6.043.376.745Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.968.726.978 -5.856.449.852Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.968.726.978 -5.856.449.852Ödenen Temettüler-380.119.453 -183.367.722Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-774.553.861Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri183.876.492 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-114.941.600 82.147.272YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-97.527.235 -1.290.564.124Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi7.265.065 1.191.525NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-90.262.170 -1.289.372.599DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 503.076.111 1.561.920.389DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 412.813.941 272.547.790Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 409.574.711 500.747.020Finansal Yatırımlar1.411.677.670 1.863.105.037Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.411.677.670 1.863.105.037Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 1.411.677.670 1.863.105.037Ticari Alacaklar9 5.574.951.683 5.570.028.495İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 20.542.097 23.211.338İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.554.409.586 5.546.817.157Diğer Alacaklar402.199.512 414.434.097İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 305.685 59.711İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar401.893.827 414.374.386Türev Araçlar32.636.155 109.293.507Stoklar71.222.461 67.075.059Peşin Ödenmiş Giderler13.618.842 14.927.510Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar240.070 208.742Diğer Dönen Varlıklar14.070.518 10.681.633ARA TOPLAM7.930.191.622 8.550.501.100Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar7.742.936 6.709.194TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.937.934.558 8.557.210.294DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 67.885.235 73.510.266Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar12.823.879 10.678.693Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar55.061.356 62.831.573Diğer Alacaklar2.360.492 1.270.386İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 150 150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.360.342 1.270.236Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 1.791.782 2.960.518Maddi Duran Varlıklar12 28.682.821 32.450.555Kullanım Hakkı Varlıkları46.447.984 35.945.434Maddi Olmayan Duran Varlıklar62.657.453 57.745.301Şerefiye11 38.593.847 38.593.847Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 24.063.606 19.151.454Peşin Ödenmiş Giderler519.123 591.475Ertelenmiş Vergi Varlığı26.813.376 13.760.181TOPLAM DURAN VARLIKLAR237.158.266 218.234.116TOPLAM VARLIKLAR8.175.092.824 8.775.444.410KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 1.167.984.113 979.106.453İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar54.973.171 88.283.330Banka Kredileri44.983.170 82.300.656Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 551.104 474.784Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9.438.897 5.507.890İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.113.010.942 890.823.123Banka Kredileri1.109.487.406 887.428.895Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.523.536 3.394.228Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 14.632.585 7.886.159İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.856.513 1.745.066Banka Kredileri3.856.513 1.745.066İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.776.072 6.141.093Banka Kredileri4.179.930 2.455.623Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.596.142 3.685.470Diğer Finansal Yükümlülükler27.788.573 32.249.477Ticari Borçlar9 4.006.693.118 5.032.047.665İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 2.484.863 2.174.342İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.004.208.255 5.029.873.323Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.642.136 3.565.853Diğer Borçlar23.928.510 34.613.153İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 1.105.509 253.303İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar22.823.001 34.359.850Türev Araçlar74.446.286 184.926.984Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü114.977.619 74.713.811Kısa Vadeli Karşılıklar96.000.525 105.355.262Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27.979.175 44.035.357Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar68.021.350 61.319.905Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler55.243.399 25.190.905ARA TOPLAM5.586.336.864 6.479.655.722TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.586.336.864 6.479.655.722UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 61.685.375 53.586.206İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar34.411.876 32.006.135Banka Kredileri14.013.172 12.284.592Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 20.398.704 19.721.543İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar27.273.499 21.580.071Banka Kredileri4.425.287 5.444.547Kiralama İşlemlerinden Borçlar22.848.212 16.135.524Diğer Borçlar3.269.145 2.910.885İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.269.145 2.910.885Uzun Vadeli Karşılıklar15.397.204 13.308.332Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.397.204 13.308.332Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.302.783 24.991.789Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler40.689.144 16.576.341TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER122.343.651 111.373.553TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.708.680.515 6.591.029.275ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.196.705.653 1.909.258.332Ödenmiş Sermaye16 355.000.000 355.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.406.836 1.303.326Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.808.418 5.580.615Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.281.228 -6.243.966Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.281.228 -6.243.966Yabancı Para Çevrim Farkları19.089.646 11.824.581Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)38.112.034 44.682.529Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)16 38.112.034 44.682.529Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 181.749.713 139.503.482Diğer Yedekler16 192.753.848 83.753.848Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 778.357.888 337.460.212Net Dönem Karı veya Zararı636.516.916 941.974.320Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 269.706.656 275.156.803TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.466.412.309 2.184.415.135TOPLAM KAYNAKLAR8.175.092.824 8.775.444.410Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat61.968.053.961 60.946.303.109 29.530.322.949 23.229.456.126Satışların Maliyeti-60.808.111.620 -60.221.596.329 -29.002.281.612 -22.803.343.771TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.159.942.341 724.706.780 528.041.337 426.112.355BRÜT KAR (ZARAR)1.159.942.341 724.706.780 528.041.337 426.112.355Genel Yönetim Giderleri-257.710.515 -169.958.682 -139.360.104 -82.428.071Pazarlama Giderleri-96.082.702 -64.737.600 -42.585.376 -31.529.837Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.782.229 -1.492.355 -866.881 -555.159Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.426.581 17.764.323 5.451.644 5.215.850Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-21.656.737 -21.552.287 -13.028.678 -11.075.053ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)805.136.739 484.730.179 337.651.942 305.740.085Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-1.168.736 -4.557.643 116.769 -3.029.305FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)803.968.003 480.172.536 337.768.711 302.710.780Finansman Gelirleri74.031.488 43.194.973 37.529.294 23.370.801Finansman Giderleri-48.373.456 -49.513.367 -16.596.364 -22.904.147SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)829.626.035 473.854.142 358.701.641 303.177.434Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-179.534.928 -104.733.409 -91.390.059 -65.768.405Dönem Vergi (Gideri) Geliri-213.570.666 -91.596.622 -115.388.138 -58.018.405Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34.035.738 -13.136.787 23.998.079 -7.750.000SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)650.091.107 369.120.733 267.311.582 237.409.029DÖNEM KARI (ZARARI)650.091.107 369.120.733 267.311.582 237.409.029Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.574.191 23.562.489 11.297.779 5.005.069Ana Ortaklık Payları636.516.916 345.558.244 256.013.803 232.403.960Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-94.094 1.121.258 -310 -101.404Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-117.617 1.401.574 -387 -126.754Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23.523 -280.316 77 25.350Dönem Vergi (Gideri) Geliri23.523 -280.316 77 25.350Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.504.288 169.209 1.977.232 8.672.329Yabancı Para Çevrim Farkları4.170.540 -1.813.377 1.680.953 383.757Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)4.170.540 -1.813.377 1.680.953 383.757Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.026.135 2.086.932 311.873 8.724.812Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler351.307 -104.346 -15.594 -436.240DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.598.382 1.290.467 1.976.922 8.570.925TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)647.492.725 370.411.200 269.288.504 245.979.954Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar9.647.222 21.103.684 10.636.481 5.015.910Ana Ortaklık Payları637.845.503 349.307.516 258.652.023 240.964.044http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954827BIST