***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
04.08.2021 19:08
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
355.000.000 1.317.449 -7.085.607 6.856.675 35.565.276 104.849.263 33.758.962 193.856.773 382.874.162 1.106.992.953 286.142.460 1.393.135.413
Transferler
297.850.324 -382.874.162
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.009.544 1.191.525 1.548.203 345.558.244 349.307.516 21.103.684 370.411.200
Kar Payları
000 -43.367.722 -183.367.722
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-13.561 -1.788.520 1.075.598
Dönem Sonu Bakiyeler
355.000.000 1.303.888 -6.076.063 8.083.334 37.586.626 140.065.693 83.753.848 353.889.017 345.558.244 1.319.164.587 262.089.902 1.581.254.489
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
355.000.000 1.303.326 -6.243.966 11.824.581 44.682.529 139.503.482 83.753.848 337.460.212 941.974.320 1.909.258.332 275.156.803 2.184.415.135
Transferler
40.037.064 109.000.000 792.937.256 -941.974.320
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.262 7.265.065 -671.280 636.516.916 643.073.439 9.647.222 652.720.661
Kar Payları
-355.000.000 -355.000.000 -25.119.453 -380.119.453
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
103.510 -5.899.215 2.209.167 2.960.420 -626.118 10.022.084 9.395.966
Dönem Sonu Bakiyeler
355.000.000 1.406.836 -6.281.228 19.089.646 38.112.034 181.749.713 192.753.848 778.357.888 636.516.916 2.196.705.653 269.706.656 2.466.412.309
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
200.104.162 -601.192.995
Dönem Karı (Zararı)
650.091.107 369.120.733
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
240.378.107 90.051.122
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.515.025 9.868.630
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.208.683 -9.093.078
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.208.683 -9.093.078
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-582.734 -1.929.304
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-582.734 -1.929.304
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-4.329.499 -3.383.227
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
86.556 -25.651.157
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
86.556 -25.651.157
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.168.736 4.557.643
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 1.168.736 4.557.643
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
179.534.928 104.733.409
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -244.985
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -244.985
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
50.776.412 11.193.191
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-515.284.416 -984.661.211
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
528.962.753 -566.759.108
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.923.188 -1.289.449.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.923.188 -1.289.449.786
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
838.743 -74.599.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
838.743 -74.599.049
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.147.402 1.135.238
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.025.354.547 940.031.173
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.025.354.547 940.031.173
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.320.721 5.791.841
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.320.721 5.791.841
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-340.054 -811.520
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-340.054 -811.520
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
375.184.798 -525.489.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
932.685 -4.115.572
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-176.013.321 -71.588.067
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.210.808 -523.711
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.189.340 4.759.083
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.189.340 4.759.083
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.729.647 -8.666.021
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.893.718 -7.289.000
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.835.929 -1.377.021
Alınan Temettüler
4.329.499 3.383.227
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-291.420.589 -688.847.418
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.988.490.950 6.043.376.745
Kredilerden Nakit Girişleri
21.988.490.950 6.043.376.745
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.968.726.978 -5.856.449.852
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.968.726.978 -5.856.449.852
Ödenen Temettüler
-380.119.453 -183.367.722
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-774.553.861
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
183.876.492 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-114.941.600 82.147.272
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-97.527.235 -1.290.564.124
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.265.065 1.191.525
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-90.262.170 -1.289.372.599
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 503.076.111 1.561.920.389
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 412.813.941 272.547.790
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 409.574.711 500.747.020
Finansal Yatırımlar
1.411.677.670 1.863.105.037
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.411.677.670 1.863.105.037
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 1.411.677.670 1.863.105.037
Ticari Alacaklar
9 5.574.951.683 5.570.028.495
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 20.542.097 23.211.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.554.409.586 5.546.817.157
Diğer Alacaklar
402.199.512 414.434.097
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 305.685 59.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
401.893.827 414.374.386
Türev Araçlar
32.636.155 109.293.507
Stoklar
71.222.461 67.075.059
Peşin Ödenmiş Giderler
13.618.842 14.927.510
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
240.070 208.742
Diğer Dönen Varlıklar
14.070.518 10.681.633
ARA TOPLAM
7.930.191.622 8.550.501.100
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7.742.936 6.709.194
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.937.934.558 8.557.210.294
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 67.885.235 73.510.266
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.823.879 10.678.693
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
55.061.356 62.831.573
Diğer Alacaklar
2.360.492 1.270.386
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 150 150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.360.342 1.270.236
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 1.791.782 2.960.518
Maddi Duran Varlıklar
12 28.682.821 32.450.555
Kullanım Hakkı Varlıkları
46.447.984 35.945.434
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
62.657.453 57.745.301
Şerefiye
11 38.593.847 38.593.847
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 24.063.606 19.151.454
Peşin Ödenmiş Giderler
519.123 591.475
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26.813.376 13.760.181
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
237.158.266 218.234.116
TOPLAM VARLIKLAR
8.175.092.824 8.775.444.410
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.167.984.113 979.106.453
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
54.973.171 88.283.330
Banka Kredileri
44.983.170 82.300.656
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 551.104 474.784
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.438.897 5.507.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.113.010.942 890.823.123
Banka Kredileri
1.109.487.406 887.428.895
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.523.536 3.394.228
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 14.632.585 7.886.159
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.856.513 1.745.066
Banka Kredileri
3.856.513 1.745.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.776.072 6.141.093
Banka Kredileri
4.179.930 2.455.623
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.596.142 3.685.470
Diğer Finansal Yükümlülükler
27.788.573 32.249.477
Ticari Borçlar
9 4.006.693.118 5.032.047.665
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 2.484.863 2.174.342
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.004.208.255 5.029.873.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.642.136 3.565.853
Diğer Borçlar
23.928.510 34.613.153
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 1.105.509 253.303
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
22.823.001 34.359.850
Türev Araçlar
74.446.286 184.926.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
114.977.619 74.713.811
Kısa Vadeli Karşılıklar
96.000.525 105.355.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27.979.175 44.035.357
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
68.021.350 61.319.905
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
55.243.399 25.190.905
ARA TOPLAM
5.586.336.864 6.479.655.722
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.586.336.864 6.479.655.722
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 61.685.375 53.586.206
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.411.876 32.006.135
Banka Kredileri
14.013.172 12.284.592
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 20.398.704 19.721.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.273.499 21.580.071
Banka Kredileri
4.425.287 5.444.547
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22.848.212 16.135.524
Diğer Borçlar
3.269.145 2.910.885
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.269.145 2.910.885
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.397.204 13.308.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.397.204 13.308.332
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.302.783 24.991.789
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
40.689.144 16.576.341
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
122.343.651 111.373.553
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.708.680.515 6.591.029.275
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.196.705.653 1.909.258.332
Ödenmiş Sermaye
16 355.000.000 355.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.406.836 1.303.326
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.808.418 5.580.615
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.281.228 -6.243.966
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.281.228 -6.243.966
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.089.646 11.824.581
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38.112.034 44.682.529
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16 38.112.034 44.682.529
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 181.749.713 139.503.482
Diğer Yedekler
16 192.753.848 83.753.848
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 778.357.888 337.460.212
Net Dönem Karı veya Zararı
636.516.916 941.974.320
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 269.706.656 275.156.803
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.466.412.309 2.184.415.135
TOPLAM KAYNAKLAR
8.175.092.824 8.775.444.410
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
61.968.053.961 60.946.303.109 29.530.322.949 23.229.456.126
Satışların Maliyeti
-60.808.111.620 -60.221.596.329 -29.002.281.612 -22.803.343.771
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.159.942.341 724.706.780 528.041.337 426.112.355
BRÜT KAR (ZARAR)
1.159.942.341 724.706.780 528.041.337 426.112.355
Genel Yönetim Giderleri
-257.710.515 -169.958.682 -139.360.104 -82.428.071
Pazarlama Giderleri
-96.082.702 -64.737.600 -42.585.376 -31.529.837
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.782.229 -1.492.355 -866.881 -555.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.426.581 17.764.323 5.451.644 5.215.850
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-21.656.737 -21.552.287 -13.028.678 -11.075.053
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
805.136.739 484.730.179 337.651.942 305.740.085
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-1.168.736 -4.557.643 116.769 -3.029.305
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
803.968.003 480.172.536 337.768.711 302.710.780
Finansman Gelirleri
74.031.488 43.194.973 37.529.294 23.370.801
Finansman Giderleri
-48.373.456 -49.513.367 -16.596.364 -22.904.147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
829.626.035 473.854.142 358.701.641 303.177.434
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-179.534.928 -104.733.409 -91.390.059 -65.768.405
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-213.570.666 -91.596.622 -115.388.138 -58.018.405
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34.035.738 -13.136.787 23.998.079 -7.750.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
650.091.107 369.120.733 267.311.582 237.409.029
DÖNEM KARI (ZARARI)
650.091.107 369.120.733 267.311.582 237.409.029
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.574.191 23.562.489 11.297.779 5.005.069
Ana Ortaklık Payları
636.516.916 345.558.244 256.013.803 232.403.960
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-94.094 1.121.258 -310 -101.404
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-117.617 1.401.574 -387 -126.754
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.523 -280.316 77 25.350
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23.523 -280.316 77 25.350
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.504.288 169.209 1.977.232 8.672.329
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.170.540 -1.813.377 1.680.953 383.757
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
4.170.540 -1.813.377 1.680.953 383.757
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.026.135 2.086.932 311.873 8.724.812
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
351.307 -104.346 -15.594 -436.240
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.598.382 1.290.467 1.976.922 8.570.925
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
647.492.725 370.411.200 269.288.504 245.979.954
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.647.222 21.103.684 10.636.481 5.015.910
Ana Ortaklık Payları
637.845.503 349.307.516 258.652.023 240.964.044
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954827
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