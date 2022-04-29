***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler355.000.000 1.303.326 -6.243.966 11.824.581 44.682.529 139.503.482 83.753.848 337.460.212 941.974.320 1.909.258.332 275.156.803 2.184.415.135Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler40.037.064 109.000.000 792.937.256 -941.974.320 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-72.965 5.181.150 -6.417.819 380.503.113 379.193.479 -989.259 378.204.220Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-355.000.000 -355.000.000 -25.119.452 -380.119.452Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler103.509 -448.956 2.209.166 1.745.704 3.609.423 3.416.526 7.025.949Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler355.000.000 1.406.835 -6.316.931 17.005.731 37.815.754 181.749.712 192.753.848 777.143.172 380.503.113 1.937.061.234 252.464.618 2.189.525.852Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler355.000.000 246.823 -6.874.095 37.585.160 51.383.156 181.812.427 192.753.848 779.106.909 1.170.903.975 2.761.918.203 310.197.333 3.072.115.536Transferler42.862.843 110.417.446 1.017.623.685 -1.170.903.975Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)432.195 7.290.894 102.740.214 558.020.496 668.483.798 28.350.420 696.834.218Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler35.355 -278.309 240.387 -2.567 3.112.177 3.109.610Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları-400.000.000 -400.000.000 -40.236.296 -440.236.296Dönem Sonu Bakiyeler355.000.000 246.823 -6.441.900 44.876.054 154.158.725 224.396.961 303.171.294 1.396.970.981 558.020.496 3.030.399.434 301.423.634 3.331.823.068Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIi İle İlgili Düzeltmeler5.663.001 4.971.816Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.169.745 -12.096.064Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.169.745 -12.096.064Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.601.196 -1.805.662Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9.601.196 -1.805.662Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler-3.574 -258.808Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.635.395 -25.284.686Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-3.635.395 -25.284.686Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler6.827.808 1.285.505İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 6.827.808 1.285.505Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler146.821.297 88.144.869Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.272Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-39.287.426 -10.225.954İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.725.582.451 -760.372.155Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.722.238.297 -128.870.947Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.591.965.659 -338.549.809İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.591.965.659 -338.549.809Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-210.741.239 -13.756.281İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-210.741.239 -13.756.281Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-16.203.267 -8.586.170Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler434.706.595 -389.181.182İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)434.706.595 -389.181.182Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler381.036.573 118.787.199İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)381.036.573 118.787.199İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-177.157 -214.965Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7 -177.157 -214.965Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.019.616.011 -332.861.614Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler3.565.106 1.172.066Vergi İadeleri (Ödemeleri)-18.883.923 -77.035.224YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.555.806 -6.910.233Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri34.840 694.602Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri34.840 694.602Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.594.220 -7.604.835Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.463.016 -1.872.711Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.131.204 -5.732.124Alınan Temettüler3.574FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.973.079.674 323.952.770Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri26.646.025.857 9.256.368.792Kredilerden Nakit Girişleri26.646.025.857 9.256.368.792Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-24.997.107.319 -8.946.474.084Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-24.997.107.319 -8.946.474.084Ödenen Temettüler-440.236.296 -380.119.453Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri7 1.822.002.451 473.519.721Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-57.605.019 -79.342.206YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.070.410.960 -91.682.235Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi7.290.894 5.181.150NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.063.120.066 -86.501.085DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.554.573.093 503.076.111DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 491.453.027 416.575.026Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 488.290.055 1.552.493.809Finansal Yatırımlar7 4.020.185.798 2.934.296.995Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4.020.185.798 2.934.296.995Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar4.020.185.798 2.934.296.995Ticari Alacaklar9 12.016.706.513 8.424.740.854İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 35.181.172 48.310.956İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11.981.525.341 8.376.429.898Diğer Alacaklar987.361.937 817.293.053İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 473.483 318.637İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar986.888.454 816.974.416Türev Araçlar49.905.551 106.295.153Stoklar76.648.392 60.445.125Peşin Ödenmiş Giderler56.026.522 22.241.733Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.360.005 5.087.475Diğer Dönen Varlıklar16.971.700 15.099.618ARA TOPLAM17.713.456.473 13.937.993.815Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar4.136.933 5.182.756TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.717.593.406 13.943.176.571DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 209.220.008 89.612.255Diğer Alacaklar4.173.121 196.911İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.173.121 196.761Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 8.741.503 15.569.311Maddi Duran Varlıklar12 36.591.736 35.390.438Kullanım Hakkı Varlıkları57.886.516 49.622.006Maddi Olmayan Duran Varlıklar62.268.236 61.340.027Şerefiye11 38.593.847 38.593.847Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 23.674.389 22.746.180Peşin Ödenmiş Giderler569.886 368.604Ertelenmiş Vergi Varlığı5.907.157 17.968.018TOPLAM DURAN VARLIKLAR385.358.163 270.067.570TOPLAM VARLIKLAR18.102.951.569 14.213.244.141KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 7.390.117.247 4.594.784.270Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 31.074.257 26.093.665Diğer Finansal Yükümlülükler150.719Ticari Borçlar9 6.276.454.817 5.841.748.222İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 4.656.609 4.396.311İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.271.798.208 5.837.351.911Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8.360.244 4.524.737Diğer Borçlar441.574.050 60.204.144İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 2.890.975 2.001.413İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar438.683.075 58.202.731Türev Araçlar154.018.675 211.472.975Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü137.543.259 16.096.447Kısa Vadeli Karşılıklar123.994.445 135.801.857Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31.693.578 46.728.059Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar92.300.867 89.073.798Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler35.094.712 72.226.305ARA TOPLAM14.598.231.706 10.963.103.341TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.598.231.706 10.963.103.341UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 59.369.243 60.560.619İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 26.357.435 27.863.207Banka Kredileri4.898.327 6.392.968Kiralama İşlemlerinden Borçlar21.459.108 21.470.239İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar33.011.808 32.697.412Banka Kredileri9.931.857 9.027.286Kiralama İşlemlerinden Borçlar23.079.951 23.670.126Diğer Borçlar1.877.502 2.010.836İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.877.502 2.010.836Uzun Vadeli Karşılıklar18.219.075 16.168.784Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.219.075 16.168.784Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü47.932.296 53.502.595Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler45.498.679 45.782.430TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER172.896.795 178.025.264TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.771.128.501 11.141.128.605ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.030.399.434 2.761.918.203Ödenmiş Sermaye355.000.000 355.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)246.823 246.823Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.441.900 -6.874.095Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.441.900 -6.874.095Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.441.900 -6.874.095Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)199.034.779 88.968.316Yabancı Para Çevrim Farkları44.876.054 37.585.160Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)16 154.158.725 51.383.156Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 224.396.961 181.812.427Diğer Yedekler16 303.171.294 192.753.848Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 1.396.970.981 779.106.909Net Dönem Karı veya Zararı558.020.496 1.170.903.975Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 301.423.634 310.197.333TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.331.823.068 3.072.115.536TOPLAM KAYNAKLAR18.102.951.569 14.213.244.141Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44.531.624.617 32.443.867.706Satışların Maliyeti-43.602.185.383 -31.805.830.008TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)929.439.234 638.037.698BRÜT KAR (ZARAR)929.439.234 638.037.698Genel Yönetim Giderleri-177.863.866 -118.350.411Pazarlama Giderleri-64.149.053 -53.497.326Araştırma ve Geliştirme Giderleri-848.405 -915.348Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15.406.328 15.406.472Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-17.147.171 -8.192.158ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)684.837.067 472.488.927Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -6.827.808 -1.285.505FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)678.009.259 471.203.422Finansman Gelirleri78.045.148 31.230.283Finansman Giderleri-28.069.560 -31.509.311SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)727.984.847 470.924.394Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-146.821.297 -88.144.869Dönem Vergi (Gideri) Geliri-146.065.888 -98.182.528Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-755.409 10.037.659SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)581.163.550 382.779.525DÖNEM KARI (ZARARI)581.163.550 382.779.525Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23.143.054 2.276.412Ana Ortaklık Payları558.020.496 380.503.113Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar950.770 -93.784Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.188.462 -117.230Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-237.692 23.446Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-237.692 23.446Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar114.719.898 -4.481.520Yabancı Para Çevrim Farkları4.000.297 2.489.587Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)116.546.947 -7.338.008Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)116.546.947 -7.338.008Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.827.346 366.901Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-5.827.346 366.901DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)115.670.668 -4.575.304TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)696.834.218 378.204.221Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28.350.420 -989.259Ana Ortaklık Payları668.483.798 379.193.480http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026096BIST