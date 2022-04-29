***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 21:23
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
355.000.000 1.303.326 -6.243.966 11.824.581 44.682.529 139.503.482 83.753.848 337.460.212 941.974.320 1.909.258.332 275.156.803 2.184.415.135
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
40.037.064 109.000.000 792.937.256 -941.974.320 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-72.965 5.181.150 -6.417.819 380.503.113 379.193.479 -989.259 378.204.220
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-355.000.000 -355.000.000 -25.119.452 -380.119.452
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
103.509 -448.956 2.209.166 1.745.704 3.609.423 3.416.526 7.025.949
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
355.000.000 1.406.835 -6.316.931 17.005.731 37.815.754 181.749.712 192.753.848 777.143.172 380.503.113 1.937.061.234 252.464.618 2.189.525.852
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
355.000.000 246.823 -6.874.095 37.585.160 51.383.156 181.812.427 192.753.848 779.106.909 1.170.903.975 2.761.918.203 310.197.333 3.072.115.536
Transferler
42.862.843 110.417.446 1.017.623.685 -1.170.903.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
432.195 7.290.894 102.740.214 558.020.496 668.483.798 28.350.420 696.834.218
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
35.355 -278.309 240.387 -2.567 3.112.177 3.109.610
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
-400.000.000 -400.000.000 -40.236.296 -440.236.296
Dönem Sonu Bakiyeler
355.000.000 246.823 -6.441.900 44.876.054 154.158.725 224.396.961 303.171.294 1.396.970.981 558.020.496 3.030.399.434 301.423.634 3.331.823.068
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
i İle İlgili Düzeltmeler
5.663.001 4.971.816
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.169.745 -12.096.064
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.169.745 -12.096.064
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.601.196 -1.805.662
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.601.196 -1.805.662
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-3.574 -258.808
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.635.395 -25.284.686
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.635.395 -25.284.686
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6.827.808 1.285.505
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 6.827.808 1.285.505
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
146.821.297 88.144.869
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.272
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-39.287.426 -10.225.954
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.725.582.451 -760.372.155
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.722.238.297 -128.870.947
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.591.965.659 -338.549.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.591.965.659 -338.549.809
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-210.741.239 -13.756.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-210.741.239 -13.756.281
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.203.267 -8.586.170
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
434.706.595 -389.181.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
434.706.595 -389.181.182
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
381.036.573 118.787.199
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
381.036.573 118.787.199
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-177.157 -214.965
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7 -177.157 -214.965
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.019.616.011 -332.861.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
3.565.106 1.172.066
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.883.923 -77.035.224
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.555.806 -6.910.233
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.840 694.602
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.840 694.602
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.594.220 -7.604.835
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.463.016 -1.872.711
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.131.204 -5.732.124
Alınan Temettüler
3.574
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.973.079.674 323.952.770
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.646.025.857 9.256.368.792
Kredilerden Nakit Girişleri
26.646.025.857 9.256.368.792
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.997.107.319 -8.946.474.084
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.997.107.319 -8.946.474.084
Ödenen Temettüler
-440.236.296 -380.119.453
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
7 1.822.002.451 473.519.721
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-57.605.019 -79.342.206
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.070.410.960 -91.682.235
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.290.894 5.181.150
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.063.120.066 -86.501.085
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.554.573.093 503.076.111
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 491.453.027 416.575.026
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 488.290.055 1.552.493.809
Finansal Yatırımlar
7 4.020.185.798 2.934.296.995
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.020.185.798 2.934.296.995
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4.020.185.798 2.934.296.995
Ticari Alacaklar
9 12.016.706.513 8.424.740.854
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 35.181.172 48.310.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.981.525.341 8.376.429.898
Diğer Alacaklar
987.361.937 817.293.053
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 473.483 318.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
986.888.454 816.974.416
Türev Araçlar
49.905.551 106.295.153
Stoklar
76.648.392 60.445.125
Peşin Ödenmiş Giderler
56.026.522 22.241.733
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.360.005 5.087.475
Diğer Dönen Varlıklar
16.971.700 15.099.618
ARA TOPLAM
17.713.456.473 13.937.993.815
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
4.136.933 5.182.756
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.717.593.406 13.943.176.571
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 209.220.008 89.612.255
Diğer Alacaklar
4.173.121 196.911
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.173.121 196.761
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 8.741.503 15.569.311
Maddi Duran Varlıklar
12 36.591.736 35.390.438
Kullanım Hakkı Varlıkları
57.886.516 49.622.006
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
62.268.236 61.340.027
Şerefiye
11 38.593.847 38.593.847
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 23.674.389 22.746.180
Peşin Ödenmiş Giderler
569.886 368.604
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.907.157 17.968.018
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
385.358.163 270.067.570
TOPLAM VARLIKLAR
18.102.951.569 14.213.244.141
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 7.390.117.247 4.594.784.270
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 31.074.257 26.093.665
Diğer Finansal Yükümlülükler
150.719
Ticari Borçlar
9 6.276.454.817 5.841.748.222
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 4.656.609 4.396.311
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.271.798.208 5.837.351.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.360.244 4.524.737
Diğer Borçlar
441.574.050 60.204.144
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 2.890.975 2.001.413
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
438.683.075 58.202.731
Türev Araçlar
154.018.675 211.472.975
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
137.543.259 16.096.447
Kısa Vadeli Karşılıklar
123.994.445 135.801.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31.693.578 46.728.059
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
92.300.867 89.073.798
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
35.094.712 72.226.305
ARA TOPLAM
14.598.231.706 10.963.103.341
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.598.231.706 10.963.103.341
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 59.369.243 60.560.619
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 26.357.435 27.863.207
Banka Kredileri
4.898.327 6.392.968
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21.459.108 21.470.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.011.808 32.697.412
Banka Kredileri
9.931.857 9.027.286
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23.079.951 23.670.126
Diğer Borçlar
1.877.502 2.010.836
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.877.502 2.010.836
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.219.075 16.168.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.219.075 16.168.784
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
47.932.296 53.502.595
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
45.498.679 45.782.430
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
172.896.795 178.025.264
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.771.128.501 11.141.128.605
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.030.399.434 2.761.918.203
Ödenmiş Sermaye
355.000.000 355.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
246.823 246.823
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.441.900 -6.874.095
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.441.900 -6.874.095
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.441.900 -6.874.095
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
199.034.779 88.968.316
Yabancı Para Çevrim Farkları
44.876.054 37.585.160
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16 154.158.725 51.383.156
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 224.396.961 181.812.427
Diğer Yedekler
16 303.171.294 192.753.848
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 1.396.970.981 779.106.909
Net Dönem Karı veya Zararı
558.020.496 1.170.903.975
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 301.423.634 310.197.333
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.331.823.068 3.072.115.536
TOPLAM KAYNAKLAR
18.102.951.569 14.213.244.141
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44.531.624.617 32.443.867.706
Satışların Maliyeti
-43.602.185.383 -31.805.830.008
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
929.439.234 638.037.698
BRÜT KAR (ZARAR)
929.439.234 638.037.698
Genel Yönetim Giderleri
-177.863.866 -118.350.411
Pazarlama Giderleri
-64.149.053 -53.497.326
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-848.405 -915.348
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.406.328 15.406.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.147.171 -8.192.158
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
684.837.067 472.488.927
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -6.827.808 -1.285.505
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
678.009.259 471.203.422
Finansman Gelirleri
78.045.148 31.230.283
Finansman Giderleri
-28.069.560 -31.509.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
727.984.847 470.924.394
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-146.821.297 -88.144.869
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-146.065.888 -98.182.528
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-755.409 10.037.659
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
581.163.550 382.779.525
DÖNEM KARI (ZARARI)
581.163.550 382.779.525
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.143.054 2.276.412
Ana Ortaklık Payları
558.020.496 380.503.113
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
950.770 -93.784
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.188.462 -117.230
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-237.692 23.446
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-237.692 23.446
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
114.719.898 -4.481.520
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.000.297 2.489.587
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
116.546.947 -7.338.008
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
116.546.947 -7.338.008
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.827.346 366.901
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.827.346 366.901
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
115.670.668 -4.575.304
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
696.834.218 378.204.221
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.350.420 -989.259
Ana Ortaklık Payları
668.483.798 379.193.480
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026096
BIST