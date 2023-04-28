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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Takvim

28.04.2023 16:05
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Takvim


***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 01.01.2023-31.03.2023 dönemine ilişkin finansal raporlarının 02.05.2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
01/01/2023 31/03/2023 02/05/2023
2. Çeyrek

3. Çeyrek

Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142870


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ULAS 14,42 10.367.167 % 9,99  
GOODY 13,98 15.248.587 % 9,99  
AVHOL 16,21 13.728.293 % 9,97  
PAGYO 26,48 19.306.760 % 9,97  
GRTRK 23,40 2.700.898 % 9,96  
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Euro 21,4154 21,4407 % 0,17  
Sterlin 24,2651 24,3868 % 0,17  
Frank 21,6941 21,8247 % 0,21  
Riyal 5,1702 5,1961 % 0,05  
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Altın Gr. 1.242 1.242 -0,49  
Cumhuriyet 9.006 9.143 10,00  
Tam 9.110 9.332 50,00  
Yarım 4.446 4.570 32,00  
Çeyrek 2.230 2.292 13,00  
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