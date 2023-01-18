***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
18.01.2023 17:56
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Maçkolik A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103053
BIST
17:595.384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 69,14
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
17:5918,7948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0273
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
17:5920,3340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0732
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4662
En Düşük
20,1554
17:591.152,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.152,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.163,82
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MARTI
|4,73
|94.426.580
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|24.045.849
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,99
|13.104.550
|% 9,99
|
|ONCSM
|49,76
|3.006.848
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.645.221
|% 9,98
|
|ATSYH
|101,10
|5.074.008
|% -8,92
|
|DIRIT
|6,15
|590.438
|% -6,82
|
|ZEDUR
|58,15
|2.284.666
|% -6,51
|
|UMPAS
|4,89
|1.608.831
|% -5,42
|
|COSMO
|119,80
|2.833.825
|% -4,08
|
|THYAO
|149,10
|13.193.241.910
|% 1,15
|
|ASELS
|63,05
|9.402.311.909
|% 7,05
|
|EREGL
|40,58
|8.981.014.546
|% -0,78
|
|KOZAL
|565,00
|6.139.445.154
|% 1,58
|
|TUPRS
|586,00
|5.162.450.464
|% 2,88
|
|EKGYO
|8,42
|3.948.156.679
|% -1,98
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% -1,33
|
|SKBNK
|2,88
|733.533.861
|% 2,13
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% -0,98
|
|AKBNK
|17,36
|4.193.006.340
|% -0,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7888
|18,7906
|% 0,12
|
|Euro
|20,3241
|20,3311
|% 0,35
|
|Sterlin
|23,1649
|23,2811
|% 0,79
|
|Frank
|20,4789
|20,6023
|% 1,00
|
|Riyal
|4,9893
|5,0143
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-0,26
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|2,65
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.826
|7.895
|11,00
|
|Yarım
|3.813
|3.863
|5,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.932
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|0,01
|
|B. Petrol
|87,36
|87,36
|1,44
|
Seans Raporu
17:59
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, KOZAA
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 36 artarak (% 0.96 ) 4, 779
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, BEYAZ, FLAP, CEOEM, PRDGS, PCILT, YESIL, EDATA, YYAPI, MARTI
-
17:58
PENGD, ONCSM, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
VKING, ENSRI, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında