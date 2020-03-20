GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.03.2020 17:57
GÜNCEL HABERLER



***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 25.02.2020
Genel Kurul Tarihi 20.03.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent Beşiktaş, İSTANBUL.

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
4 - Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği‘ne yapılan atamaların onaya sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası
6 - 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması
9 - Denetçinin seçilmesi
10 - 20



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:4985.536
Değişim :  0,40% |  340,56
Açılış :  87.217  
Önceki Kapanış :  85.195  
En Yüksek
88.093 En Düşük
85.005
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KFEIN 8,69 20.272.767 % 10,00  
DESA 2,20 1.470.574 % 10,00  
DOCO 254,10 6.684.881 % 10,00  
ASUZU 7,59 2.215.612 % 10,00  
MRSHL 38,72 657.133 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7398 7,7786 % 3,28  
Frank 6,6313 6,6712 % 0,31  
Riyal 1,7347 1,7434 % -0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.495 1.495 23,18  
Altın Gr. 315 315 4,59  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,67 12,70 0,57  
Gümüş Gr. 2,66 2,67 0,12  
B. Petrol 28,16 28,16 -0,31  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru