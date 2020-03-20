***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.03.2020 17:57
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 25.02.2020
Genel Kurul Tarihi 20.03.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent Beşiktaş, İSTANBUL.
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
4 - Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği‘ne yapılan atamaların onaya sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası
6 - 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması
9 - Denetçinin seçilmesi
10 - 20
17:4985.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 340,56
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
17:496,5349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
17:497,0188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
17:49314,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 4,49
|Açılış
|: 314,51
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|8,69
|20.272.767
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.470.574
|% 10,00
|
|DOCO
|254,10
|6.684.881
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.215.612
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|657.133
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|230.035.033
|% -9,59
|
|MTRYO
|4,76
|19.074
|% -9,33
|
|ISYAT
|2,81
|164.495.982
|% -5,70
|
|BIMAS
|49,98
|170.759.422
|% -4,25
|
|DMSAS
|2,29
|11.444.497
|% -3,78
|
|GARAN
|7,45
|839.252.344
|% -1,72
|
|THYAO
|7,96
|527.653.142
|% 0,25
|
|ASELS
|21,16
|426.876.971
|% 0,28
|
|ECILC
|3,32
|257.581.144
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,89
|246.154.156
|% -0,53
|
|YKBNK
|1,89
|246.154.156
|% -0,53
|
|GARAN
|7,45
|839.252.344
|% -1,72
|
|TSPOR
|1,98
|230.035.033
|% -9,59
|
|ODAS
|1,21
|128.960.926
|% 2,54
|
|ECILC
|3,32
|257.581.144
|% 9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7398
|7,7786
|% 3,28
|
|Frank
|6,6313
|6,6712
|% 0,31
|
|Riyal
|1,7347
|1,7434
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.495
|1.495
|23,18
|
|Altın Gr.
|315
|315
|4,59
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,67
|12,70
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,67
|0,12
|
|B. Petrol
|28,16
|28,16
|-0,31
|
Seans Raporu
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17:58KAREL
Yüzde 9.35 oranında artışla 11.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 844, 995 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -319, 37 kaybederek (% -0.31 ) 103, 230
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17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TSPOR, GARAN
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17:56XU100
Endeks 85, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 6, 305.00 milyon TL de
-
17:56FONET
Yüzde 5.43 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 601, 417 adet işlem