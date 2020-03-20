***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul sonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 25.02.2020Genel Kurul Tarihi 20.03.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent Beşiktaş, İSTANBUL.Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması4 - Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği‘ne yapılan atamaların onaya sunulması5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası6 - 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması9 - Denetçinin seçilmesi10 - 20