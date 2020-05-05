***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul sonuçları tescil edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 25.02.2020Genel Kurul Tarihi 20.03.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent Beşiktaş, İSTANBUL.Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması4 - Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği‘ne yapılan atamaların onaya sunulması5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası6 - 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması9 - Denetçinin seçilmesi10 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması11 - 2020 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Daveti 20 03 2020.pdf - İlan MetniEK: 2 Pay Sahipleri Bilgilendirme Dokümanı 20 Mart 2020 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 20.03.2020 günü saat 10.30'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda-2019 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,-Dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi'nin onaylanmasına,-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,-2019 yılı karından brüt 140.000.000.-TL nakit kar payının 24.03.2020 tarihinden itibaren pay sahiplerine ödenmesine başlanmasına ve girişim sermayesi yatırımında bulunmak üzerre 50.000.000.-TL tutarında özel fon ayrılmasına,-Sn. Senar Akkuş, Sn. Işıl Dadaylı, Sn. Mete Uğurlu, Sn. Hilmi Selçuk Çepni, Sn. Volkan Kublay, Sn. Tuba Tepret, Sn. Ali Hakan Kara (bağımsız üye), Sn.Hasan Emre Aydın (bağımsız üye) ve Sn. İzzet Selim Yenel'in (bağımsız üye) 31.03.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine,-2020 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesinekarar verildi ve 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 05.05.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak 20 03 2020.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 20 03 2020.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Yönetim Kurulu Özgeçmiş 20 03 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842513BIST