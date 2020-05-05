***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.05.2020 11:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul sonuçları tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 25.02.2020
Genel Kurul Tarihi 20.03.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent Beşiktaş, İSTANBUL.
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
4 - Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği‘ne yapılan atamaların onaya sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası
6 - 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması
9 - Denetçinin seçilmesi
10 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması
11 - 2020 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Daveti 20 03 2020.pdf - İlan Metni
EK: 2 Pay Sahipleri Bilgilendirme Dokümanı 20 Mart 2020 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 20.03.2020 günü saat 10.30'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
-2019 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
-Dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi'nin onaylanmasına,
-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,
-2019 yılı karından brüt 140.000.000.-TL nakit kar payının 24.03.2020 tarihinden itibaren pay sahiplerine ödenmesine başlanmasına ve girişim sermayesi yatırımında bulunmak üzerre 50.000.000.-TL tutarında özel fon ayrılmasına,
-Sn. Senar Akkuş, Sn. Işıl Dadaylı, Sn. Mete Uğurlu, Sn. Hilmi Selçuk Çepni, Sn. Volkan Kublay, Sn. Tuba Tepret, Sn. Ali Hakan Kara (bağımsız üye), Sn.Hasan Emre Aydın (bağımsız üye) ve Sn. İzzet Selim Yenel'in (bağımsız üye) 31.03.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine,
-2020 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine
karar verildi ve 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.05.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak 20 03 2020.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 20 03 2020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Yönetim Kurulu Özgeçmiş 20 03 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842513
BIST