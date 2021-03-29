***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









uçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 29.03.2021 günü saat 14:00'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda-2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.-2020 yılı finansal tabloları onaylanmıştır.-Dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi onaylanmıştır.-Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.-2020 yılı karından brüt 355.000.000.-TL nakit kar payının 31.03.2021 tarihinden itibaren pay sahiplerine ödenmesine başlanmasına ve girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılması amacıyla 109.000.000.-TL tutarında özel fon ayrılmasına karar verilmiştir.-Yönetim Kurulu Üyeliklerine 31 Mart 2022 tarihine kadar görev yapmak üzere Sn. Senar Akkuş, Sn. Işıl Dadaylı, Sn. Ertuğrul Bozgedik, Sn. Hilmi Selçuk Çepni, Sn. Volkan Kublay, Sn. Tuba Tepret, Sn. Hasan Emre Aydın (Bağımsız Üye), Sn. Ali Hakan Kara (Bağımsız Üye) ve Sn. İzzet Selim Yenel (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri belirlenmiştir.-2021 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi seçilmiştir.-2020 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulmuş ve 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı_ 29 03 2021-.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi_29.03.2021-.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders Dated 29 March 2021-.pdf - Tutanakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921604BIST