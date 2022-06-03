***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
03.06.2022 14:15
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 8.800.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde, tedavülde bulunan borçlanma araçlarına göre 6.600.000.000-TL ihraç tavanlı Tahvil/Finansman Bonosu SPK onaylı İhraç Belgesi ve İhraç Başvuru Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034525
BIST
14:552.599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,39
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.598
14:5516,5307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0767
|Açılış
|: 16,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5414
En Düşük
16,4364
14:5517,7644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0658
|Açılış
|: 17,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
14:55990,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,32
|Açılış
|: 990,29
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler14:53
|DOKTA
|26,76
|4.867.271
|% 9,94
|
|PKENT
|152,30
|47.718.187
|% 8,48
|
|MZHLD
|95,95
|5.859.704
|% 8,30
|
|HEDEF
|6,82
|80.467.351
|% 8,25
|
|GZNMI
|33,74
|40.005.224
|% 7,80
|
|KRSTL
|6,77
|5.525.126
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,51
|241.435.489
|% -9,94
|
|AVGYO
|2,75
|9.358.750
|% -4,84
|
|MNDRS
|3,20
|12.526.023
|% -4,19
|
|BURVA
|20,70
|7.165.511
|% -4,17
|
|SASA
|42,14
|2.776.598.884
|% 4,83
|
|THYAO
|48,86
|2.188.955.017
|% -1,49
|
|KARSN
|7,25
|2.028.789.547
|% 0,83
|
|KRDMD
|15,13
|1.078.153.229
|% -0,66
|
|EREGL
|34,68
|1.062.674.215
|% 0,00
|
|KARSN
|7,25
|2.028.789.547
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,92
|567.822.783
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,82
|358.387.886
|% 0,36
|
|TSKB
|2,16
|231.692.333
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|401.113.049
|% -0,21
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5171
|16,5205
|% 0,40
|
|Euro
|17,7189
|17,7551
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,6826
|20,7863
|% 0,21
|
|Frank
|17,1292
|17,2324
|% 0,08
|
|Riyal
|4,3893
|4,4114
|% 0,31
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-3,78
|
|Altın Gr.
|991
|991
|2,37
|
|Cumhuriyet
|6.571
|6.670
|6,00
|
|Tam
|6.538
|6.703
|3,15
|
|Yarım
|3.160
|3.242
|1,52
|
|Çeyrek
|1.585
|1.621
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|0,11
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,23
|
Seans Raporu
14:53
daha fazla
-
15:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 59 kaybederek (% -0.23 ) 2, 894
-
15:08XU100
Endeks 2, 601 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 24, 262.00 milyon TL de
-
15:08KLGYO
Yüzde -3.39 oranında düşüşle 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 645, 170 adet işlem
-
15:07AVGYO
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 402, 609 adet işlem
-
15:05OSTIM
Yüzde 4.86 oranında artışla 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 212, 417 adet işlem