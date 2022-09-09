***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
09.09.2022 17:43
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 12.500.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde, tedavülde bulunan borçlanma araçlarına göre 8.000.000.000.-TL ihraç tavanlı Tahvil/Finansman Bonosu
SPK onaylı İhraç Belgesi ve İhraç Başvuru Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062008
BIST
17:303.518
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 81,01
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
17:3018,2436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
17:3018,3406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1112
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
17:301.005,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,79
|Açılış
|: 1.005,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler17:30
|GARAN
|26,18
|2.870.682.530
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.967.712.194
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.400.754.167
|% 9,99
|
|OSMEN
|38,12
|10.394.620
|% 9,98
|
|DESA
|27,98
|57.946.318
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,07
|41.839.518
|% -7,54
|
|MEDTR
|24,56
|33.019.591
|% -6,83
|
|MTRKS
|35,70
|48.760.762
|% -6,40
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|15,98
|14.510.362.543
|% 5,48
|
|YKBNK
|9,17
|8.875.658.382
|% 7,76
|
|EREGL
|32,70
|7.969.155.366
|% 5,83
|
|THYAO
|73,60
|5.817.160.034
|% 0,82
|
|SISE
|26,32
|5.260.271.417
|% 1,62
|
|EKGYO
|5,08
|5.050.315.656
|% 3,89
|
|YKBNK
|9,17
|8.875.658.382
|% 7,76
|
|AKBNK
|15,98
|14.510.362.543
|% 5,48
|
|ISCTR
|12,44
|3.967.712.194
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.790.886.743
|% 9,95
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2342
|18,2436
|% 0,11
|
|Euro
|18,3297
|18,3406
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,0633
|21,1689
|% 0,75
|
|Frank
|18,9019
|19,0157
|% 1,02
|
|Riyal
|4,8392
|4,8634
|% 0,07
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|6,52
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,79
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.759
|6.835
|6,00
|
|Yarım
|3.293
|3.341
|3,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.669
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|0,09
|
|B. Petrol
|91,76
|91,76
|2,61
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45YKBNK
Yüzde 7.52 oranında artışla 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 988, 312, 969 adet işlem
-
17:44OSMEN
Yüzde 9.98 oranında artışla 38.12 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 185 adet işlem
-
17:43XU100
Endeks 3, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 5 üstünde . İşlem hacmi 91, 998.00 milyon TL de
-
17:43ISFIN
Yüzde 6.38 oranında artışla 8.67 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 096, 832 adet işlem
-
17:41ISCTR
Yüzde 9.99 oranında artışla 12.44 lira fiyatla işlem gören hissede 327, 799, 354 adet işlem