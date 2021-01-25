***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.01.2021 09:29
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından bir sene içerisinde yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış olmak üzere toplam 4.000.000.000.- TL tutarına kadar yapılandırılmış borçlanma araçları dahil, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904080
BIST
10:521.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 11,64
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.549
10:527,3683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0420
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4242
En Düşük
7,3635
10:528,9781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0447
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0459
En Düşük
8,9708
10:52438,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -2,99
|Açılış
|: 438,84
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler10:52
|MAALT
|231,10
|2.234.968
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|962.144
|% 10,00
|
|ATSYH
|10,67
|474.964
|% 10,00
|
|ALKA
|19,60
|9.534.318
|% 9,99
|
|DEVA
|28,88
|91.354.878
|% 9,98
|
|OZRDN
|11,86
|5.518.124
|% -7,85
|
|UZERB
|77,00
|182.798
|% -6,61
|
|AGYO
|4,47
|66.465.252
|% -4,69
|
|INTEM
|66,70
|8.129.652
|% -4,03
|
|MGROS
|45,78
|193.907.931
|% -3,94
|
|KOZAL
|118,20
|346.171.697
|% 3,32
|
|KARSN
|4,86
|308.918.351
|% 2,75
|
|TSKB
|2,05
|281.876.902
|% 0,99
|
|PETKM
|5,21
|217.842.010
|% 1,76
|
|KRDMD
|6,88
|211.299.479
|% -0,58
|
|TSKB
|2,05
|281.876.902
|% 0,99
|
|KARSN
|4,86
|308.918.351
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,49
|161.206.235
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,51
|70.365.802
|% 2,03
|
|PETKM
|5,21
|217.842.010
|% 1,76
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3642
|7,3683
|% -0,57
|
|Euro
|8,9719
|8,9781
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,0724
|10,1229
|% -0,35
|
|Frank
|8,2891
|8,3390
|% -0,56
|
|Riyal
|1,9580
|1,9678
|% -0,58
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-0,60
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,48
|55,48
|0,23
|