***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.01.2022 09:39
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.01.2022
İhraç Tavanı Tutarı 8.600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere toplam 8.600.000.000.- TL tutarına kadar yapılandırılmış borçlanma aracı dahil, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995114
BIST
17:321.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.086
En Düşük
1.980
17:3213,5906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0612
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6085
En Düşük
13,4653
17:3215,4217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1045
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4306
En Düşük
15,3043
17:32791,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,77
|Açılış
|: 791,23
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
792,69
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler17:32
|BASCM
|12,25
|435.916
|% 176,55
|
|AVHOL
|6,10
|11.721.292
|% 0,00
|
|BLCYT
|15,46
|73.552.597
|% 0,00
|
|BEYAZ
|8,74
|2.522.586
|% 0,00
|
|AYES
|24,22
|93.719
|% 0,00
|
|ADESE
|0,76
|35.191.345
|% 0,00
|
|AKSUE
|25,88
|10.686.973
|% 0,00
|
|ALARK
|13,42
|137.738.149
|% 0,00
|
|ARASE
|83,20
|11.725.224
|% 0,00
|
|ATATP
|80,00
|164.783.396
|% 0,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% 0,00
|
|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,85
|2.820.989.681
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% 0,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|779.339.919
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% 0,00
|
|HALKB
|5,17
|1.275.227.818
|% 0,00
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5656
|13,5994
|% 0,52
|
|Euro
|15,3850
|15,4318
|% 0,75
|
|Sterlin
|18,3997
|18,4919
|% 0,35
|
|Frank
|14,7477
|14,8365
|% 0,37
|
|Riyal
|3,6041
|3,6222
|% 0,21
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-0,33
|
|Altın Gr.
|790
|790
|0,32
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,20
|10,22
|-0,00
|
|B. Petrol
|88,50
|88,50
|0,99
|
Seans Raporu
17:32
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17:59XU100
Endeks 1, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 08 altında . İşlem hacmi 35, 373.00 milyon TL de
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17:57ALARK
Yüzde -8.40 oranında düşüşle 13.42 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 672, 068 adet işlem
-
17:56RALYH
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 436, 005 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, SASA, PGSUS
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, ARCLK