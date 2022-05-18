***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.05.2022 16:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 8.800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere toplam 8.800.000.000.-TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031136
BIST
16:302.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -8,58
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
16:3015,9771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0750
|Açılış
|: 16,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
16:3016,8246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0674
|Açılış
|: 16,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8299
En Düşük
16,5955
16:30930,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,43
|Açılış
|: 930,83
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler16:28
|ORCAY
|21,90
|132.469.946
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|44.504.931
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.926.876
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|137.800.462
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,09
|10.344.998
|% 9,93
|
|LKMNH
|16,80
|15.232.931
|% -9,09
|
|SERVE
|24,60
|473.793
|% -7,17
|
|SMRTG
|23,28
|132.809.248
|% -6,66
|
|EPLAS
|15,98
|26.693.037
|% -6,22
|
|OYAYO
|8,27
|4.601.978
|% -6,13
|
|THYAO
|42,28
|3.875.559.758
|% 0,48
|
|SISE
|19,95
|1.867.171.083
|% 0,20
|
|GARAN
|14,99
|1.542.098.235
|% 0,13
|
|YKBNK
|4,32
|1.224.981.927
|% 1,41
|
|SAHOL
|19,44
|1.141.160.188
|% 0,10
|
|YKBNK
|4,32
|1.224.981.927
|% 1,41
|
|EKGYO
|2,62
|614.134.162
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,01
|1.105.768.679
|% 2,04
|
|SKBNK
|1,17
|160.942.252
|% 0,00
|
|GARAN
|14,99
|1.542.098.235
|% 0,13
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9717
|15,9780
|% 0,48
|
|Euro
|16,8022
|16,8254
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,7728
|19,8720
|% -0,21
|
|Frank
|15,9599
|16,0560
|% 0,10
|
|Riyal
|4,2463
|4,2676
|% 0,44
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-1,79
|
|Altın Gr.
|931
|931
|3,00
|
|Cumhuriyet
|6.218
|6.312
|54,00
|
|Tam
|6.188
|6.344
|51,97
|
|Yarım
|2.991
|3.069
|25,14
|
|Çeyrek
|1.500
|1.534
|12,57
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,93
|
Seans Raporu
16:28
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16:43MNDRS
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 062, 165 adet işlem
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16:42TUREX
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 485, 016 adet işlem
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16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 46 kaybederek (% -0.21 ) 2, 646
-
16:41XU100
Endeks 2, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 25, 652.00 milyon TL de
-
16:41TUREX
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 12.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 484, 215 adet işlem