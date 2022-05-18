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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

18.05.2022 16:33
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 11.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 8.800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.05.2022

Ek Açıklamalar
Bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yapılmak üzere toplam 8.800.000.000.-TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 18.05.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031152


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Altın Gr. 931 931 2,71  
Cumhuriyet 6.223 6.317 59,00  
Tam 6.193 6.349 57,02  
Yarım 2.993 3.071 27,58  
Çeyrek 1.501 1.536 13,79  
Gümüş.Ons 21,54 21,57 -0,08  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 0,01  
B. Petrol 112 112 0,50  
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