***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.05.2022 16:33
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 8.800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.05.2022
Ek Açıklamalar
Bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yapılmak üzere toplam 8.800.000.000.-TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 18.05.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031152
BIST
16:542.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -6,54
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
16:5415,9754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0733
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
16:5416,7957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0385
|Açılış
|: 16,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
16:54931,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,60
|Açılış
|: 930,89
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler16:54
|ORCAY
|21,90
|132.619.282
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|44.513.187
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.946.192
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|138.052.354
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,09
|10.431.622
|% 9,93
|
|LKMNH
|16,64
|18.263.758
|% -9,96
|
|SMRTG
|22,66
|154.908.863
|% -9,14
|
|OYAYO
|8,14
|4.815.514
|% -7,60
|
|OZRDN
|10,27
|3.762.134
|% -7,39
|
|SERVE
|24,60
|473.793
|% -7,17
|
|THYAO
|42,40
|4.095.617.269
|% 0,76
|
|SISE
|19,97
|1.948.367.305
|% 0,30
|
|GARAN
|15,06
|1.763.681.236
|% 0,60
|
|YKBNK
|4,33
|1.311.266.688
|% 1,64
|
|SAHOL
|19,45
|1.200.662.084
|% 0,15
|
|YKBNK
|4,33
|1.311.266.688
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,62
|648.293.473
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,02
|1.158.650.449
|% 2,17
|
|SKBNK
|1,17
|161.792.390
|% 0,00
|
|GARAN
|15,06
|1.763.681.236
|% 0,60
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9654
|15,9754
|% 0,46
|
|Euro
|16,7784
|16,7957
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,7801
|19,8793
|% -0,18
|
|Frank
|15,9856
|16,0819
|% 0,26
|
|Riyal
|4,2459
|4,2672
|% 0,43
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-1,92
|
|Altın Gr.
|931
|931
|2,71
|
|Cumhuriyet
|6.223
|6.317
|59,00
|
|Tam
|6.193
|6.349
|57,02
|
|Yarım
|2.993
|3.071
|27,58
|
|Çeyrek
|1.501
|1.536
|13,79
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,50
|