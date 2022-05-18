***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 11.05.2022İhraç Tavanı Tutarı 8.800.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 18.05.2022Ek AçıklamalarBir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yapılmak üzere toplam 8.800.000.000.-TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 18.05.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031152BIST