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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

20.01.2023 17:12
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Tavanı Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 20.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 10.100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.01.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.01.2024

Ek Açıklamalar
Bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yapılmak üzere toplam 10.100.000.000.-TL tutarına kadar borçlanma aracı tavanı kapsamında 10.000.000.000.-TL Tahvil/Finansman Bonosu ve 100.000.000.-TL Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 28.12.2022 tarihinde yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BAŞVURU FORMU.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi TAHVİL-FB.pdf
EK: 3 İhraç Belgesi YBA.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103482


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Cumhuriyet 7.856 7.974 49,00  
Tam 7.889 7.939 -49,00  
Yarım 3.853 3.885 -24,00  
Çeyrek 1.927 1.942 -12,00  
Gümüş.Ons 23,84 23,87 -0,01  
Gümüş Gr. 14,43 14,45 0,02  
B. Petrol 86,70 86,70 0,54  
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