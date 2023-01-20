***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.01.2023 17:12
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Tavanı Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 10.100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.01.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.01.2024
Ek Açıklamalar
Bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yapılmak üzere toplam 10.100.000.000.-TL tutarına kadar borçlanma aracı tavanı kapsamında 10.000.000.000.-TL Tahvil/Finansman Bonosu ve 100.000.000.-TL Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 28.12.2022 tarihinde yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BAŞVURU FORMU.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi TAHVİL-FB.pdf
EK: 3 İhraç Belgesi YBA.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103482
BIST
17:075.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 28,84
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
17:0718,8108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
17:0720,3319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0126
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
17:071.163,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,54
|Açılış
|: 1.163,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler17:05
|EYGYO
|20,06
|345.719.131
|% 9,98
|
|SDTTR
|110,20
|333.706.690
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.970.486
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|27.004.708
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.962.682
|% 9,96
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|SANEL
|18,55
|16.198.409
|% -6,74
|
|ZOREN
|5,76
|721.161.752
|% -6,34
|
|ELITE
|41,62
|112.894.531
|% -5,24
|
|YGYO
|1,98
|13.619.248
|% -4,35
|
|THYAO
|152,40
|7.545.575.581
|% -1,42
|
|EREGL
|40,98
|6.161.254.145
|% 1,54
|
|PETKM
|18,37
|4.741.075.393
|% 1,77
|
|AKBNK
|18,40
|4.387.469.761
|% 4,60
|
|KOZAL
|590,00
|4.328.006.810
|% 0,34
|
|EKGYO
|8,55
|3.623.603.122
|% 1,42
|
|YKBNK
|10,03
|4.095.808.407
|% 3,40
|
|SKBNK
|2,94
|821.466.659
|% 3,16
|
|PETKM
|18,37
|4.741.075.393
|% 1,77
|
|AKBNK
|18,40
|4.387.469.761
|% 4,60
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7962
|18,8064
|% 0,10
|
|Euro
|20,3212
|20,3294
|% -0,07
|
|Sterlin
|23,1435
|23,2596
|% -0,28
|
|Frank
|20,2879
|20,4101
|% -0,75
|
|Riyal
|4,9914
|5,0164
|% 0,08
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-9,71
|
|Altın Gr.
|1.164
|1.164
|-4,29
|
|Cumhuriyet
|7.856
|7.974
|49,00
|
|Tam
|7.889
|7.939
|-49,00
|
|Yarım
|3.853
|3.885
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.927
|1.942
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|0,02
|
|B. Petrol
|86,70
|86,70
|0,54
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:21INVEO
Yüzde 4.95 oranında artışla 27.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 868, 714 adet işlem
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17:20XU100
Endeks 5, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 87, 184.00 milyon TL de
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17:20KCAER
Yüzde 6.99 oranında artışla 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 878, 840 adet işlem
-
17:19IPEKE
Yüzde 4.92 oranında artışla 39.22 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 517, 927 adet işlem
-
17:18ETYAT
Yüzde 5.56 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 446, 942 adet işlem