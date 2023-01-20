***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Tavanı BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 20.12.2022İhraç Tavanı Tutarı 10.100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 28.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.01.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.01.2024Ek AçıklamalarBir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yapılmak üzere toplam 10.100.000.000.-TL tutarına kadar borçlanma aracı tavanı kapsamında 10.000.000.000.-TL Tahvil/Finansman Bonosu ve 100.000.000.-TL Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 28.12.2022 tarihinde yapılan başvurumuz onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 BAŞVURU FORMU.pdfEK: 2 İhraç Belgesi TAHVİL-FB.pdfEK: 3 İhraç Belgesi YBA.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103482BIST