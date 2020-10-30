***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
30.10.2020 15:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 300.000.000 TL itibari değerli 30.000.000.000 adet Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası için Kurul Kayıt Başvurusu yapılması kararı çerçevesinde 26.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru ekinde sunulan taslak İhraççı Bilgi Dokümanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884954
BIST
16:381.105
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -22,35
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:388,3640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0757
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:389,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1009
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:38507,32
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 9,93
|Açılış
|: 507,32
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:38
|KARTN
|1.812,80
|63.517.525
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|14.797.700
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.185.475.655
|% -9,91
|
|GARAN
|6,63
|874.473.111
|% -2,21
|
|PETKM
|4,14
|732.719.023
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,83
|722.576.546
|% -7,58
|
|SISE
|6,16
|605.849.034
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.185.475.655
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,83
|722.576.546
|% -7,58
|
|ALBRK
|1,61
|367.366.453
|% -9,04
|
|PETKM
|4,14
|732.719.023
|% 2,73
|
|IHLAS
|1,04
|171.684.513
|% -5,45
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3556
|8,3640
|% 0,91
|
|Euro
|9,7665
|9,7818
|% 1,04
|
|Sterlin
|10,8306
|10,8849
|% 1,46
|
|Frank
|9,1086
|9,1635
|% 1,14
|
|Riyal
|2,2249
|2,2360
|% 1,06
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|18,41
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,59
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|56,92
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|27,53
|
|Çeyrek
|811
|829
|13,77
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,19
|
|B. Petrol
|37,93
|37,93
|-0,33
|
Seans Raporu
16:38
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-
16:51IDEAS
Yüzde -7.14 oranında düşüşle 9.75 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 371 adet işlem
-
16:50IHYAY
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 1.12 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 441, 751 adet işlem
-
16:49MGROS
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 37.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 809, 454 adet işlem
-
16:48XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 91 altında . İşlem hacmi 17, 706.00 milyon TL de
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16:48MEPET
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 748, 402 adet işlem