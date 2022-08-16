***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
16.08.2022 16:43
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 250.000.000 TL itibari değerli 25.000.000.000 adet Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası için Kurul Kayıt Başvurusu yapılması kararı çerçevesinde 15.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru ekinde sunulan taslak İhraççı Bilgi Dokümanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055916
BIST
17:382.882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 24,68
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
17:3817,9628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
17:3818,2926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0387
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3164
En Düşük
18,1866
17:381.026,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.026,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler17:36
|MRSHL
|233,20
|45.591.001
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.443.787
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.145.868
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.315.221
|% 9,98
|
|TSKB
|3,86
|1.491.349.110
|% 9,97
|
|AGHOL
|73,85
|358.320.999
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|177.261.733
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.182.440
|% -9,94
|
|PAMEL
|154,40
|19.167.997
|% -8,64
|
|ATEKS
|44,74
|25.561.471
|% -7,14
|
|THYAO
|66,55
|7.908.611.046
|% 4,64
|
|TUPRS
|298,00
|4.525.431.592
|% 3,65
|
|YKBNK
|5,51
|2.862.900.477
|% 0,55
|
|AKBNK
|10,49
|2.515.159.424
|% 2,64
|
|GARAN
|18,86
|2.108.027.006
|% 3,06
|
|YKBNK
|5,51
|2.862.900.477
|% 0,55
|
|EKGYO
|3,53
|1.493.128.259
|% 0,28
|
|TSKB
|3,86
|1.491.349.110
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,10
|1.584.286.063
|% 1,50
|
|DOHOL
|4,47
|1.120.230.216
|% 1,82
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9559
|17,9711
|% 0,07
|
|Euro
|18,3053
|18,3113
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,6787
|21,7875
|% 0,42
|
|Frank
|18,8622
|18,9758
|% -0,23
|
|Riyal
|4,7701
|4,7940
|% 0,02
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-2,12
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.894
|6.959
|3,00
|
|Yarım
|3.359
|3.402
|1,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.701
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,19
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,06
|
|B. Petrol
|94,76
|94,76
|-0,34
|
Seans Raporu
17:36
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-
17:51FLAP
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 790, 208 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, PETKM, THYAO
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 32 artarak (% 1.08 ) 2, 548
-
17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, ALMAD, BRKO, EKIZ, INTEM, MRSHL, TRCAS