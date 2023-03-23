***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
23.03.2023 12:36
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Açıklama
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 1.000.000.000 TL itibari değerli 100.000.000.000 adet Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası için Kurul Kayıt Başvurusu yapılması kararı çerçevesinde 21.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru ekinde sunulan taslak İhraççı Bilgi Dokümanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127299
BIST
14:035.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 26,30
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.989
14:0319,0472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0085
|Açılış
|: 19,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
14:0320,7374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0632
|Açılış
|: 20,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
14:031.210,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,44
|Açılış
|: 1.210,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler14:03
|DURDO
|52,80
|22.945.189
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|1.307.667
|% 10,00
|
|BASCM
|5,40
|628.423
|% 9,98
|
|SMART
|8,71
|16.399.064
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|11.697.594
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|16.343.597
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|240.204.325
|% -9,87
|
|PKENT
|126,60
|158.037.122
|% -8,39
|
|GEREL
|13,20
|123.466.226
|% -8,27
|
|EMKEL
|11,81
|48.827.952
|% -7,45
|
|EREGL
|37,30
|3.920.954.717
|% 0,54
|
|ASTOR
|59,75
|3.638.698.684
|% -1,24
|
|OYAKC
|40,86
|3.076.803.801
|% 6,68
|
|KRDMD
|20,02
|2.284.648.746
|% 2,51
|
|GOKNR
|22,80
|1.492.878.287
|% -3,80
|
|EKGYO
|6,97
|1.187.222.303
|% 3,72
|
|KRDMD
|20,02
|2.284.648.746
|% 2,51
|
|EREGL
|37,30
|3.920.954.717
|% 0,54
|
|ISCTR
|13,72
|1.150.656.399
|% 0,15
|
|OYAKC
|40,86
|3.076.803.801
|% 6,68
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0401
|19,0472
|% 0,04
|
|Euro
|20,7218
|20,7374
|% 0,31
|
|Sterlin
|23,3419
|23,4590
|% 0,23
|
|Frank
|20,6890
|20,8136
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0544
|5,0798
|% 0,00
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|7,70
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|6,84
|
|Cumhuriyet
|8.169
|8.292
|131,00
|
|Tam
|8.187
|8.264
|4,00
|
|Yarım
|4.013
|4.044
|2,00
|
|Çeyrek
|2.007
|2.022
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,09
|0,01
|
|B. Petrol
|76,14
|76,14
|-0,55
|