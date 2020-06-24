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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)

24.06.2020 19:36
GÜNCEL HABERLER



***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı Ek'te verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852724


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 12,43 93.323.519 % 10,00  
CEMAS 1,43 437.441.610 % 10,00  
LUKSK 16,52 1.928.143 % 9,99  
AYEN 4,41 246.752.889 % 9,98  
AKMGY 33,06 5.709.019 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4993 8,5419 % -0,55  
Frank 7,2111 7,2546 % -0,07  
Riyal 1,8224 1,8316 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.765 -4,05  
Altın Gr. 389 389 -0,03  
Cumhuriyet 2.526 2.542 4,00  
Tam 2.592 2.607 4,10  
Yarım 1.263 1.275 2,00  
Çeyrek 634 638 1,00  
Gümüş.Ons 17,55 17,58 -0,37  
Gümüş Gr. 3,88 3,88 -0,07  
B. Petrol 40,26 40,26 -2,37  
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