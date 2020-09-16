***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
16.09.2020 17:23
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875302
BIST
17:141.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,45
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.106
17:147,5063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0164
|Açılış
|: 7,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5074
En Düşük
7,4774
17:148,8692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0064
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9058
En Düşük
8,8600
17:14474,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,47
|Açılış
|: 474,26
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
476,00
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler17:12
|ETYAT
|2,31
|53.688.790
|% 10,00
|
|KARTN
|738,40
|134.619.379
|% 10,00
|
|KAPLM
|11,33
|15.004.881
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,44
|10.770.657
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|5.952.975
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,39
|26.732.065
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.398.326
|% -9,96
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|NUGYO
|9,63
|77.765.912
|% -8,02
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|KRDMD
|3,17
|841.449.802
|% 1,93
|
|SASA
|17,10
|713.344.697
|% 5,10
|
|PETKM
|4,38
|613.126.911
|% -0,45
|
|SISE
|6,40
|463.690.486
|% 0,79
|
|AVOD
|4,00
|347.898.619
|% 8,70
|
|KRDMD
|3,17
|841.449.802
|% 1,93
|
|IHLAS
|1,09
|237.930.598
|% 3,81
|
|PETKM
|4,38
|613.126.911
|% -0,45
|
|EKGYO
|1,80
|229.435.907
|% -0,55
|
|ADESE
|2,18
|216.849.419
|% 2,83
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5039
|7,5078
|% 0,24
|
|Euro
|8,8700
|8,8735
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,7222
|9,7709
|% 0,98
|
|Frank
|8,2385
|8,2882
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9948
|2,0048
|% 0,17
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|7,47
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.139
|3.186
|23,00
|
|Tam
|3.125
|3.202
|22,79
|
|Yarım
|1.510
|1.549
|11,03
|
|Çeyrek
|757
|774
|5,51
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,20
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,70
|41,70
|1,17
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:26NUGYO
Yüzde -7.83 oranında düşüşle 9.65 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 656, 818 adet işlem
-
17:25NUGYO
Yüzde -8.02 oranında düşüşle 9.63 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 652, 715 adet işlem
-
17:24RYGYO
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 072, 253 adet işlem
-
17:23XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 9, 359.00 milyon TL de
-
17:23FENER
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 31.96 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 229, 307 adet işlem