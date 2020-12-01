***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
01.12.2020 16:43
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890761
BIST
16:431.313
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 29,74
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.314
En Düşük
1.288
16:437,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0301
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
16:439,4273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0915
|Açılış
|: 9,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
16:43457,80
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 10,78
|Açılış
|: 457,80
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler16:43
|JANTS
|244,20
|112.260.236
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|71.864.295
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.178.920
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.663,20
|243.567.546
|% 10,00
|
|KSTUR
|164,00
|228.701
|% 9,99
|
|KENT
|450,00
|3.796.250
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|327.797
|% -9,98
|
|MARKA
|6,53
|2.225.076
|% -9,93
|
|KERVN
|1,14
|630.200
|% -9,52
|
|POLTK
|292,00
|6.478.939
|% -9,37
|
|GARAN
|9,12
|3.978.343.273
|% 4,23
|
|KRDMD
|4,88
|1.843.878.006
|% -0,41
|
|THYAO
|11,83
|934.181.732
|% 3,77
|
|PETKM
|4,27
|813.517.586
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,17
|803.561.555
|% 0,46
|
|GARAN
|9,12
|3.978.343.273
|% 4,23
|
|KRDMD
|4,88
|1.843.878.006
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,17
|803.561.555
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,96
|786.570.448
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,34
|509.330.231
|% 7,34
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8547
|7,8557
|% 0,38
|
|Euro
|9,4208
|9,4273
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,4671
|10,5196
|% 0,64
|
|Frank
|8,6644
|8,7166
|% 1,02
|
|Riyal
|2,0924
|2,1029
|% 0,58
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|33,18
|
|Altın Gr.
|458
|458
|10,93
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|75,00
|
|Tam
|3.022
|3.098
|81,63
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|39,49
|
|Çeyrek
|733
|749
|19,74
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,85
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,24
|
|B. Petrol
|47,67
|47,67
|-0,21
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:55XU100
Endeks 1, 313 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 28 üstünde . İşlem hacmi 22, 002.00 milyon TL de
-
16:52TSGYO
Yüzde 9.02 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 872, 864 adet işlem
-
16:51BEYAZ
Yüzde 7.64 oranında artışla 9.44 lira fiyatla işlem gören hissede 420, 365 adet işlem
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 4 artarak (% 2.02 ) 1, 181
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, EUKYO, KLMSN, ETYAT, TKNSA, KONYA, SELEC, KSTUR, CMBTN, UZERB