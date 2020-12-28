***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
28.12.2020 11:58
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895097
BIST
12:051.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,85
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.441
En Düşük
1.432
12:057,4907
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,0956
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4867
12:059,1739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0681
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1612
12:05453,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -4,86
|Açılış
|: 453,73
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
453,49
BIST En Aktif Hisseler12:05
|YAPRK
|66,55
|4.024.445
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,98
|192.868
|% 10,00
|
|VESBE
|40,58
|84.049.046
|% 9,97
|
|BRYAT
|502,50
|256.345.408
|% -9,99
|
|BRSAN
|28,36
|422.025.499
|% -6,40
|
|SANKO
|9,66
|6.368.740
|% -5,66
|
|DESA
|9,50
|4.085.110
|% -4,52
|
|POLTK
|380,00
|167.580
|% -4,40
|
|GUBRF
|65,75
|1.010.823.276
|% 2,73
|
|SISE
|7,30
|849.257.290
|% 1,53
|
|BRSAN
|28,36
|422.025.499
|% -6,40
|
|KOZAL
|93,80
|339.924.812
|% -0,95
|
|ODAS
|3,93
|279.926.011
|% 1,03
|
|SISE
|7,30
|849.257.290
|% 1,53
|
|SKBNK
|1,55
|147.330.435
|% 2,65
|
|ODAS
|3,93
|279.926.011
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,17
|143.202.669
|% 1,40
|
|TSKB
|1,84
|96.340.841
|% 0,55
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4862
|7,4907
|% -1,26
|
|Euro
|9,1649
|9,1739
|% -0,74
|
|Sterlin
|10,1210
|10,1718
|% -1,24
|
|Frank
|8,3917
|8,4422
|% -1,06
|
|Riyal
|1,9906
|2,0006
|% -1,24
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|3,92
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-4,72
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|732
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|0,06
|
|B. Petrol
|51,69
|51,69
|0,35
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 43 artarak (% 0.66 ) 1, 586
-
12:19KFEIN
Yüzde 4.23 oranında artışla 21.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 210, 991 adet işlem
-
12:18MERKO
Yüzde 6.89 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 308, 800 adet işlem
-
12:17YESIL
Yüzde 6.63 oranında artışla 99.70 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 451 adet işlem
-
12:14XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 9, 030.00 milyon TL de