***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
03.08.2021 14:47
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954404
BIST
16:111.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,56
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
16:118,4187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0708
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4196
En Düşük
8,2921
16:1110,0066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0835
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0232
En Düşük
9,8542
16:11489,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,75
|Açılış
|: 489,47
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
490,64
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler16:11
|IDGYO
|3,63
|11.665.318
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.060.220
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|37.490.291
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|34.453.191
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|25.690.001
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|194.853.943
|% -9,93
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|BURVA
|23,46
|9.416.787
|% -5,33
|
|CEOEM
|8,75
|40.866.908
|% -4,89
|
|GARAN
|8,70
|1.137.048.462
|% 1,75
|
|EREGL
|20,02
|797.146.357
|% 1,62
|
|SISE
|7,78
|757.659.397
|% 0,78
|
|YKBNK
|2,43
|612.653.953
|% 0,41
|
|THYAO
|12,72
|483.999.196
|% -1,17
|
|YKBNK
|2,43
|612.653.953
|% 0,41
|
|GARAN
|8,70
|1.137.048.462
|% 1,75
|
|ODAS
|1,32
|139.458.737
|% 0,76
|
|KARSN
|4,08
|421.469.843
|% -0,97
|
|SISE
|7,78
|757.659.397
|% 0,78
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4156
|8,4187
|% 0,85
|
|Euro
|10,0003
|10,0066
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,6662
|11,7248
|% 0,94
|
|Frank
|9,2703
|9,3262
|% 0,93
|
|Riyal
|2,2350
|2,2462
|% 0,71
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-1,93
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,22
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.298
|26,00
|
|Tam
|3.232
|3.313
|21,72
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,51
|
|Çeyrek
|783
|801
|5,26
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,55
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,06
|
|B. Petrol
|71,11
|71,11
|-1,78
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:22EDIP
Yüzde 4.31 oranında artışla 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 109, 748 adet işlem
-
16:21SELGD
Yüzde 9.21 oranında artışla 4.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 531, 855 adet işlem
-
16:20EDATA
Yüzde 6.00 oranında artışla 14.30 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 782, 981 adet işlem
-
16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 57 artarak (% 0.44 ) 1, 510
-
16:19XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 10, 784.00 milyon TL de