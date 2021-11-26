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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)

26.11.2021 15:04
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)


***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı Ek'te verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979797


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ELITE 22,44 53.869.407 % 10,00  
BALAT 9,68 1.631.119 % 10,00  
YEOTK 61,10 136.060.069 % 9,99  
PENTA 301,80 22.730.558 % 9,99  
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Riyal 3,2400 3,2562 % 1,60  
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Altın Ons 1.803 1.803 14,43  
Altın Gr. 709 709 18,63  
Cumhuriyet 4.670 4.741 121,00  
Tam 4.646 4.768 119,68  
Yarım 2.245 2.306 57,90  
Çeyrek 1.126 1.153 28,94  
Gümüş.Ons 23,41 23,44 -0,17  
Gümüş Gr. 9,23 9,24 0,13  
B. Petrol 77,81 77,81 -4,41  
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