***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
26.11.2021 15:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979797
BIST
16:181.773
En Yüksek
|Değişim
|: -2,52%
|| -45,86
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.773
16:1812,3477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 0,3479
|Açılış
|: 12,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,3721
En Düşük
11,9402
16:1813,9397
En Yüksek
|Değişim
|: 3,51%
|| 0,4723
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,9644
En Düşük
13,3965
16:18711,07
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 20,77
|Açılış
|: 711,07
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
711,16
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler16:18
|ARMDA
|63,25
|4.161.264
|% 10,00
|
|ELITE
|22,44
|53.869.407
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|136.060.069
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|22.730.558
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.202.615
|% -9,98
|
|THYAO
|16,91
|3.074.512.909
|% -9,96
|
|PGSUS
|88,15
|621.852.755
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|70.730.348
|% -9,93
|
|TAVHL
|26,70
|357.473.940
|% -9,49
|
|THYAO
|16,91
|3.074.512.909
|% -9,96
|
|SASA
|39,74
|1.426.362.518
|% 1,53
|
|GARAN
|11,49
|1.335.756.375
|% -2,13
|
|HALKB
|4,97
|1.102.906.096
|% -5,33
|
|YKBNK
|3,20
|1.060.832.749
|% -3,90
|
|YKBNK
|3,20
|1.060.832.749
|% -3,90
|
|EKGYO
|2,22
|620.881.721
|% 0,45
|
|HALKB
|4,97
|1.102.906.096
|% -5,33
|
|THYAO
|16,91
|3.074.512.909
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,67
|264.170.379
|% 0,00
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3410
|12,3477
|% 2,90
|
|Euro
|13,9292
|13,9397
|% 3,51
|
|Sterlin
|16,2191
|16,3005
|% 1,75
|
|Frank
|13,1262
|13,2053
|% 2,79
|
|Riyal
|3,2400
|3,2562
|% 1,60
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|14,43
|
|Altın Gr.
|709
|709
|18,63
|
|Cumhuriyet
|4.670
|4.741
|121,00
|
|Tam
|4.646
|4.768
|119,68
|
|Yarım
|2.245
|2.306
|57,90
|
|Çeyrek
|1.126
|1.153
|28,94
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,23
|9,24
|0,13
|
|B. Petrol
|77,81
|77,81
|-4,41
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:29TETMT
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 231.50 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 534 adet işlem
-
16:28TAVHL
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 26.76 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 947, 148 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -54, 45 kaybederek (% -2.76 ) 1, 918
-
16:27
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARMDA, ELITE
-
16:27XU100
Endeks 1, 779 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 23 altında . İşlem hacmi 25, 057.00 milyon TL de