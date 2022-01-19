***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
19.01.2022 16:13
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995172
BIST
17:272.038
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 58,63
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.044
En Düşük
1.959
17:2713,4754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0540
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4059
17:2715,3023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0149
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,2246
17:27792,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 2,91
|Açılış
|: 792,37
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler17:25
|EUHOL
|3,74
|34.625.253
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|47.085.859
|% 10,00
|
|HLGYO
|2,75
|167.202.114
|% 10,00
|
|UZERB
|73,30
|963.472
|% 9,98
|
|KAPLM
|40,80
|32.983.482
|% 9,97
|
|CRDFA
|2,70
|38.523.059
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|6.695.842
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|DOBUR
|83,45
|13.971.899
|% -9,98
|
|AKFGY
|6,48
|5.549.472
|% -9,87
|
|THYAO
|27,30
|3.991.264.794
|% 1,56
|
|KRDMD
|12,34
|3.503.576.636
|% 4,14
|
|GARAN
|11,94
|2.710.598.429
|% 3,65
|
|SISE
|14,25
|2.671.407.725
|% 0,49
|
|YKBNK
|4,06
|2.311.069.589
|% 6,56
|
|YKBNK
|4,06
|2.311.069.589
|% 6,56
|
|EKGYO
|2,46
|1.150.468.677
|% 3,36
|
|KRDMD
|12,34
|3.503.576.636
|% 4,14
|
|PETKM
|9,12
|2.179.776.828
|% 4,35
|
|GARAN
|11,94
|2.710.598.429
|% 3,65
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4625
|13,4774
|% -0,38
|
|Euro
|15,2826
|15,3006
|% -0,11
|
|Sterlin
|18,4014
|18,4937
|% 0,36
|
|Frank
|14,7078
|14,7964
|% 0,10
|
|Riyal
|3,5976
|3,6156
|% 0,02
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|10,46
|
|Altın Gr.
|794
|794
|4,97
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.352
|-3,00
|
|Tam
|5.250
|5.384
|4,69
|
|Yarım
|2.538
|2.604
|2,27
|
|Çeyrek
|1.273
|1.302
|1,13
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,36
|0,14
|
|B. Petrol
|88,12
|88,12
|0,61
|
Seans Raporu
17:25
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17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, YKBNK, ISCTR
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17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 94 artarak (% 3.15 ) 1, 831
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17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASCM, ISGYO, EUHOL, UZERB, KAPLM, HLGYO, SANEL, AYCES
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17:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, AKFGY, DOBUR, CRDFA
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17:40
SANEL, EMNIS, AYCES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında