***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
23.03.2022 14:46
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012344
BIST
14:382.195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,35
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.182
14:3814,8503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0280
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8503
En Düşük
14,7784
14:3816,3129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0462
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2858
14:38920,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,19
|Açılış
|: 920,31
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,20
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler14:38
|ENSRI
|16,94
|35.167.537
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|23.468.324
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.464.047
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|103.083.469
|% 9,97
|
|IDEAS
|25,26
|25.418.322
|% 8,69
|
|PKENT
|258,20
|64.806.443
|% -9,97
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|DOHOL
|3,42
|698.719.537
|% -6,04
|
|AYCES
|68,20
|7.514.125
|% -5,87
|
|MAALT
|271,40
|60.160.131
|% -5,73
|
|GARAN
|12,15
|2.473.833.060
|% 1,84
|
|THYAO
|28,64
|1.419.220.413
|% 0,42
|
|KRDMD
|15,33
|959.633.865
|% 0,46
|
|EREGL
|33,50
|851.163.025
|% -0,89
|
|HEKTS
|18,24
|738.656.972
|% 5,25
|
|GARAN
|12,15
|2.473.833.060
|% 1,84
|
|DOHOL
|3,42
|698.719.537
|% -6,04
|
|YKBNK
|4,09
|504.202.956
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,37
|283.771.281
|% 1,28
|
|ODAS
|1,63
|160.648.619
|% -1,21
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8357
|14,8503
|% 0,19
|
|Euro
|16,3044
|16,3129
|% -0,28
|
|Sterlin
|19,5339
|19,6319
|% -0,37
|
|Frank
|15,7958
|15,8910
|% -0,23
|
|Riyal
|3,9426
|3,9624
|% 0,04
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|7,87
|
|Altın Gr.
|921
|921
|5,30
|
|Cumhuriyet
|6.116
|6.208
|45,00
|
|Tam
|6.082
|6.234
|51,22
|
|Yarım
|2.940
|3.015
|24,78
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|12,38
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,12
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,79
|
Seans Raporu
14:38
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