***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
05.07.2022 15:45
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041647
BIST
16:492.370
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -35,58
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.367
16:4916,9984
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1722
|Açılış
|: 17,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
16:4917,4581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0787
|Açılış
|: 17,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4387
16:49978,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,36
|Açılış
|: 978,14
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler16:49
|GEREL
|4,62
|47.810.768
|% 10,00
|
|CANTE
|43,24
|43.898.105
|% 8,10
|
|GZNMI
|45,46
|29.983.245
|% 8,03
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|HEKTS
|30,44
|1.271.600.184
|% 5,69
|
|ULUSE
|207,00
|13.920.456
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|TDGYO
|7,21
|2.820.492
|% -6,12
|
|THYAO
|46,78
|3.447.940.493
|% -1,89
|
|EREGL
|25,84
|1.372.180.044
|% -0,46
|
|HEKTS
|30,44
|1.271.600.184
|% 5,69
|
|SISE
|21,06
|1.263.872.323
|% -0,66
|
|SASA
|39,82
|1.170.303.850
|% -1,68
|
|EKGYO
|2,81
|1.033.648.289
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,20
|784.546.711
|% -1,87
|
|ODAS
|2,74
|442.991.716
|% 0,37
|
|TSKB
|1,96
|187.141.053
|% -1,01
|
|ISCTR
|4,41
|330.444.910
|% 0,23
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9931
|16,9984
|% 1,02
|
|Euro
|17,4387
|17,4581
|% -0,45
|
|Sterlin
|20,2853
|20,3871
|% 0,00
|
|Frank
|17,5253
|17,6308
|% 0,61
|
|Riyal
|4,5174
|4,5400
|% 1,15
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-19,06
|
|Altın Gr.
|982
|982
|4,29
|
|Cumhuriyet
|6.571
|6.670
|31,00
|
|Tam
|6.569
|6.653
|27,00
|
|Yarım
|3.215
|3.253
|13,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,52
|19,55
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|-0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-5,79
|