***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
03.08.2022 14:44
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051437
BIST
14:442.674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 25,92
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
14:4417,9663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0209
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
14:4418,3085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0591
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
14:441.019,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,45
|Açılış
|: 1.019,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler14:42
|YEOTK
|21,92
|128.007.217
|% 10,01
|
|GLBMD
|9,35
|15.380.545
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,88
|52.491.084
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|COSMO
|16,55
|992.720
|% 9,97
|
|TURGG
|242,20
|23.022.272
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,57
|8.881.443
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|52,20
|93.698.279
|% -9,14
|
|ISGYO
|18,76
|237.330.898
|% -9,02
|
|THYAO
|54,10
|4.685.097.910
|% 3,34
|
|SISE
|23,34
|2.209.302.059
|% 2,10
|
|SASA
|48,80
|1.003.539.581
|% 1,12
|
|ASELS
|23,14
|736.811.070
|% 1,85
|
|ODAS
|4,19
|653.670.159
|% 4,75
|
|TSKB
|2,77
|651.795.730
|% 6,13
|
|ODAS
|4,19
|653.670.159
|% 4,75
|
|EKGYO
|3,10
|391.776.079
|% 0,65
|
|AKFGY
|2,78
|333.564.299
|% 9,45
|
|ZOREN
|2,29
|268.238.592
|% 9,57
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9529
|17,9689
|% 0,13
|
|Euro
|18,2909
|18,3030
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,8326
|21,9421
|% 0,39
|
|Frank
|18,6642
|18,7766
|% 0,02
|
|Riyal
|4,7627
|4,7866
|% 0,07
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|4,36
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,74
|
|Cumhuriyet
|6.803
|6.906
|-35,00
|
|Tam
|6.829
|6.881
|25,00
|
|Yarım
|3.328
|3.364
|12,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.682
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,02
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,42
|
Seans Raporu
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