***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
04.10.2022 16:30
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066995
BIST
16:343.463
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 70,47
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
16:3418,5491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
16:3418,4116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1846
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4410
En Düşük
18,1735
16:341.018,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.018,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler16:34
|AKSA
|66,00
|526.631.091
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.285.709
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|3.397.520.614
|% 9,96
|
|ZOREN
|4,31
|359.405.011
|% 9,95
|
|BARMA
|54,95
|188.025.543
|% 9,94
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|79,90
|6.482.282.107
|% 2,90
|
|SASA
|78,40
|3.397.520.614
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,64
|3.217.899.910
|% 1,85
|
|YKBNK
|8,00
|3.023.691.979
|% 2,96
|
|VAKBN
|7,94
|2.970.000.041
|% 4,20
|
|YKBNK
|8,00
|3.023.691.979
|% 2,96
|
|VAKBN
|7,94
|2.970.000.041
|% 4,20
|
|EKGYO
|4,24
|1.525.945.953
|% 0,00
|
|HALKB
|8,24
|2.364.261.605
|% 7,43
|
|TSKB
|2,67
|766.265.614
|% 0,75
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5409
|18,5491
|% -0,01
|
|Euro
|18,4019
|18,4116
|% 1,01
|
|Sterlin
|21,0161
|21,1215
|% 0,37
|
|Frank
|18,7157
|18,8284
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9158
|4,9404
|% -0,09
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|10,48
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|5,57
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|114,00
|
|Tam
|6.820
|6.887
|14,00
|
|Yarım
|3.323
|3.365
|8,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.683
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,52
|0,16
|
|B. Petrol
|91,38
|91,38
|2,52
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:49BAGFS
Yüzde 9.87 oranında artışla 26.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 767, 415 adet işlem
-
16:48ACSEL
Yüzde 5.22 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 382, 352 adet işlem
-
16:47TUKAS
Yüzde 6.88 oranında artışla 15.06 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 571, 972 adet işlem
-
16:46RNPOL
Yüzde 6.34 oranında artışla 14.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 192, 935 adet işlem
-
16:45XU100
Endeks 3, 464 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 11 üstünde . İşlem hacmi 63, 705.00 milyon TL de