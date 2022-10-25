Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)

25.10.2022 14:03
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)


***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı Ek'te verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073924


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:104.003
Değişim :  0,64% |  25,41
Açılış :  3.983  
Önceki Kapanış :  3.978  
En Yüksek
4.011 En Düşük
3.979
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 4,95 277.601.646 % 10,00  
AGYO 8,36 26.151.610 % 10,00  
SANEL 11,66 6.525.620 % 10,00  
SILVR 28,60 27.037.947 % 10,00  
ISGYO 8,81 446.077.488 % 9,99  
daha fazla
14:10 Alış Satış %  
Dolar 18,6034 18,6106 % 0,15  
Euro 18,3514 18,3596 % 0,15  
Sterlin 21,0159 21,1213 % 0,48  
Frank 18,4835 18,5949 % -0,12  
Riyal 4,9349 4,9596 % 0,05  
daha fazla
14:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.640 1.641 -9,10  
Altın Gr. 981 981 -4,93  
Cumhuriyet 6.600 6.700 -38,00  
Tam 6.629 6.713 -56,00  
Yarım 3.230 3.279 -26,00  
Çeyrek 1.620 1.641 -13,00  
Gümüş.Ons 18,82 18,86 -0,40  
Gümüş Gr. 11,27 11,29 -0,22  
B. Petrol 89,91 89,91 -1,30  
Seans Raporu 14:10
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru