***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
25.10.2022 14:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073924
BIST
14:104.003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 25,41
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
14:1018,6106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
14:1018,3596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
14:10981,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,67
|Açılış
|: 981,67
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler14:10
|TSPOR
|4,95
|277.601.646
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.151.610
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.525.620
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.037.947
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|446.077.488
|% 9,99
|
|ALKA
|39,50
|229.307.309
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|91.718.750
|% -9,98
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|63.028.250
|% -9,95
|
|THYAO
|101,40
|3.479.961.314
|% 1,91
|
|SISE
|33,24
|2.006.752.748
|% 2,40
|
|SASA
|105,30
|1.901.928.054
|% 5,30
|
|AKBNK
|15,78
|1.666.700.543
|% 2,07
|
|ASELS
|32,50
|1.665.511.025
|% 1,94
|
|SKBNK
|2,15
|652.369.952
|% 8,59
|
|TSKB
|3,13
|949.320.842
|% 7,93
|
|EKGYO
|4,68
|1.273.856.525
|% 1,08
|
|YKBNK
|9,63
|1.586.858.504
|% 2,77
|
|ISCTR
|9,99
|1.506.676.844
|% 3,42
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6034
|18,6106
|% 0,15
|
|Euro
|18,3514
|18,3596
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,0159
|21,1213
|% 0,48
|
|Frank
|18,4835
|18,5949
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9349
|4,9596
|% 0,05
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|-9,10
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-4,93
|
|Cumhuriyet
|6.600
|6.700
|-38,00
|
|Tam
|6.629
|6.713
|-56,00
|
|Yarım
|3.230
|3.279
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,86
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|-0,22
|
|B. Petrol
|89,91
|89,91
|-1,30
|