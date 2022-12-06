***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
06.12.2022 17:28
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084885
BIST
17:324.999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 41,07
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:3218,6412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:3219,5804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0316
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:321.063,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.063,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:30
|BARMA
|122,10
|32.866.390
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|776.947.133
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|369.040.221
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|411.219.355
|% -9,98
|
|YESIL
|4,00
|12.149.628
|% -9,91
|
|UFUK
|70,50
|6.759.683
|% -9,56
|
|ALKA
|42,48
|369.157.009
|% -9,08
|
|KRDMD
|17,26
|13.125.970.002
|% 6,35
|
|THYAO
|135,90
|8.437.072.278
|% -1,95
|
|EREGL
|42,58
|6.704.925.718
|% 0,33
|
|SISE
|40,22
|4.836.058.570
|% 4,09
|
|AKBNK
|16,25
|4.066.991.862
|% -0,18
|
|KRDMD
|17,26
|13.125.970.002
|% 6,35
|
|EKGYO
|7,29
|3.923.482.368
|% 0,28
|
|ADESE
|1,84
|555.701.435
|% -0,54
|
|AKBNK
|16,25
|4.066.991.862
|% -0,18
|
|ISCTR
|10,25
|2.375.401.825
|% 0,99
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6367
|18,6412
|% 0,02
|
|Euro
|19,5807
|19,5934
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6438
|22,7573
|% 0,08
|
|Frank
|19,7652
|19,8843
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,01
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|8,76
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|6,19
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.169
|7.217
|49,00
|
|Yarım
|3.472
|3.528
|23,00
|
|Çeyrek
|1.741
|1.764
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,42
|13,44
|0,12
|
|B. Petrol
|81,98
|81,98
|-0,70
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:44DGNMO
Yüzde 9.93 oranında artışla 8.41 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 596, 812 adet işlem
-
17:43PRDGS
Yüzde 4.40 oranında artışla 13.30 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 647, 756 adet işlem
-
17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, TTKOM
-
17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, SASA, BIMAS
-
17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 99 artarak (% 1.34 ) 4, 393